मौत के करीब होने के बावजूद Video बनाती रहीं दीदी, हाथी ने दौड़ते हुए आकर किया ऐसा

टूरिस्ट को देखकर हाथी ने अचानक कर दिया हमला

वहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जंगली क्षेत्रों में जाकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, और यही वजह है कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं. वहीं, कुछ भाग्यशाली व्यक्ति कोई भी दुखद घटना से बच जाते हैं. यहां हम भाग्यशाली लोगों के एक समूह का वीडियो लेकर आए हैं जो जंगली हाथी के हमले से बच गए. वीडियो में हेलमेट पहने एक शख्स सड़क पर दौड़ता नजर आ रहा है जबकि एक जंगली हाथी को उसकी तरफ दौड़ता हुआ देख सकते हैं. कुछ अन्य लोगों को भी घबराहट में चिल्लाते हुए सुना जा सकता है. उन्हें ड्राइवर से तुरंत चलने के लिए कहते हुए सुना जाता है क्योंकि हाथी बिना रुके उनकी तरफ आगे बढ़ता ही चला आ रहा था.

This is not "Fun" its "Fatal" pic.twitter.com/qtIOlrKvqb

