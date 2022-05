दादी ने 24 साल की उम्र में शुरू की थी ग्रेजुएशन की पढ़ाई, 70 साल बाद यूं मिली डिग्री

Grandmother Complates Her College Degree: जीवन में सबसे अच्छा सबक यह है कि आप सीखने के लिए कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते. किसी भी उम्र में आप कोई भी चीज सीख सकते हैं. अक्सर, ऐसा सुनने को मिलता है कि कुछ लोगों ने अपने बुढ़ापे में अपनी पढ़ाई पूरी की. हाल ही में, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की. कुछ ऐसा ही एक और मामला अमेरिका में देखने को मिला, जब एक बुजुर्ग महिला ने 84 साल की उम्र में कॉलेज डिग्री पूरी की. बेट्टी सैंडिसन (Betty Sandison) ने ऐसा करके लोगों को चौंका डाला.

मिनेसोटा (Minnesota) की 84 वर्षीय दादी ने लगभग सात दशक बाद कॉलेज की डिग्री हासिल की. वह अब पहले से कहीं ज्यादा प्राउड और खुश हैं. 1955 में, सैंडिसन विश्वविद्यालय जाने वाली अपने परिवार की पहली शख्स बनीं, लेकिन किसी कारण वह एक वर्ष की डिग्री पूरी करने के बाद अपना होमटाउन रेनविले (Renville) छोड़ दिया था. मिनेसोटा विश्वविद्यालय में एक साल की नर्स की पढ़ाई की. हालांकि, उसने बैचलर डिग्री कोर्स बीच में ही छोड़ दिया. इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने पति से भी हुई थी.

A week after her 84th birthday, Betty Sandison graduated with a bachelor's degree more than 60 years in the making. Learn more about her incredible journey: https://t.co/zBmE5Cu95T #UMNproud pic.twitter.com/TpMCOuNE8E

— University of Minnesota (@UMNews) May 16, 2022