2900 KM दूर बारातियों के साथ शादी करने जा रहा था दूल्हा, छूट रही थी ट्रेन, फिर रेलवे ने दिखाया कमाल

Indian Railway: भारतीय रेलवे ने आज एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे यूं ही नहीं सफर का साथी कहा जाता है. रेलवे ने एक एक्सप्रेस ट्रेन को हावड़ा में इसलिए रोकने की व्यवस्था कि ताकि दूल्हे के साथ बारातियों का एक समूह ट्रेन में चढ़ सके.

दरअसल, चंदू नामक एक युवक अपनी शादी में शामिल होने के लिए 35 बारातियों के एक समूह के साथ महाराष्ट्र के कल्याण से असम की गुवाहाटी जा रहा था. इसके लिए उसने कल्याण से हावड़ा गीताजंलि एक्सप्रेस में फिर हावड़ा से गुवाहाटी के लिए सारायघाट एक्सप्रेस में टिकट बुक की थी.

लेकिन गीतांजलि एक्सप्रेस तीन घंटे से ज्यादा लेट थी, जिस वजह से सभी लोग सारायघाट एक्सप्रेस को मिस कर सकते थे. जिससे दूल्हा भी शादी में समय से नहीं पहुंच पाता. लेकिन रेलवे के कमाल से दूल्हा सहित सभी लोग सारायघाट एक्सप्रेस को पकड़ने में सफल रहे.

दूल्हे ने सोशल मीडिया से मांगी मदद

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर युवक ने भारतीय रेलवे को टैग करते हुए लिखा, "तत्काल मदद की आवश्यकता है. हम 35 लोगों का एक समूह हैं जो मेरी शादी में शामिल होने के लिए गीताांजलि एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे हैं. लेकिन हमारी ट्रेन 3.5 घंटे देरी से चल रही है. हमें हावड़ा से सारायघाट एक्सप्रेस पकड़नी है जो 4:00 बजे रवाना होती है, जो अब मुश्किल लग रहा है. कृपया मदद करें."

@RailMinIndia @AshwiniVaishnaw @nerailwaygkp @EasternRailway Need urgent help, we are group of 35 people, travelling via Gitanjali express for my marriage which is delayed by 3.5 hrs, Need to catch Sarighat express at 4:00 pm which seems difficult. Kindly help. My no. 9029597736 pic.twitter.com/a3ULEXHJfs

जिसके बाद इंडियन रेलवे ने ट्रेन रोक कर सभी लोगों को सरायघाट एक्सप्रेस में चढ़ाया. पूर्वोत्तर रेलवे ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया, "इंडियन रेलवे ने हावड़ा में सरायघाट एक्सप्रेसको कुछ मिनटों के लिए रोकने की व्यवस्था की ताकि दूल्हे के साथ गीतांजलि एक्सप्रेस से आने वाली बारातियों का एक समूह सरायघाट एक्सप्रेस पकड़ सके. बारातियों ने इस मदद के लिए रेलवे को धन्यवाद दिया है."

IR arranged to detain Saraighat Express at Howrah for a few minutes so that a marriage party with Dulha coming by Geetanjali Express and going to Guwahati can catch the train, 12345 Up from HWH. The marriage party has expressed their thanks to Railways for this helping gesture. pic.twitter.com/M8TuFgmQWr

— Eastern Railway (@EasternRailway) November 15, 2024