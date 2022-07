Viral Video: फर्जी IPL का वीडियो देखा क्या? अंपायर-खिलाड़ियों ने मिलकर ऐसे किया घपला

Fake IPL in Gujarat: क्या आप बता सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा ठग कौन है? शायद नहीं. तो चलिए आपको बताते हैं कि देश में हाल ही में फर्जी IPL का मामला सामने आया था. अब इसका वीडियो भी सामने आ गया है. दरअसल यह मामला गुजरात का है जहां एक फर्जी आईपीएल (IPL) चल रहा था. मामला इतना दिलचस्प है कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में चल रहे इस फर्जी आईपीएल के तार रूस के सट्टेबाजों से भी जुड़े हैं.

अब VIDEO हुआ वायरल

Here it is, the moment you’ve all been waiting for….

Footage of the Fake IPL, which somehow conned people in Russia into betting on it.

‘Chennai Fighters’ off to a solid start, pitch looking in good condition. pic.twitter.com/XtaL5W5zli

