Murder Mystery: मरने के बाद भूत बन महिला ने दी अपनी ही मौत की गवाही, इस तरह 1 महीने बाद पकड़ में आए आरोपी

Horror Crime Story: आपने फिल्मों में भूत-प्रेत के कैरेक्टर खूब देखे होंगे. इनमें भूत बोलते हैं, दूसरों को किसी चीज को लेकर इशारा करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा शायद ही किसी ने देखा हो. पर आपसे कोई ये कहे कि हकीकत में भी ऐसा होता है तो शायद आप भरोसा न करें, लेकिन हांगकांग में एक केस में ऐसा कुछ हुआ, जो सुनने में तो फिल्मी लगती है लेकिन है हकीकत. इसमें भूत खुद आकर अपनी हत्या की गवाही देता है तो मामले का पता चलता है. चलिए आपको बताते हैं, क्या है पूरा मामला.

क्या है मामला

यह मई 1999 की बात है. दोपहर का समय था, 14 साल की एक किशोरी हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है, वह काफी घबराई नजर आती है. जब पुलिस वाले उससे यहां आने की वजह पूछते हैं तो वह कहती है कि पिछले 3-4 हफ्तों से उसे एक महिला का भूत तंग कर कर रहा है. पुलिसकर्मी उसकी बातों को सुनकर हंसने लगते हैं. लड़की पुलिस वालों को बताती है कि वह मजाक नहीं कर रही है. यह हकीकत है, लेकिन कोई पुलिसकर्मी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है. वह बताती है कि वह महिला कभी जख्मी हालत में इलेक्ट्रिक तारों से बंधी हुई दिखती है, तो कभी कोई उसका गला घोंटता नजर आता है. वह मुझसे बचाने की मदद मांगती औऱ कुछ देर बाद मर जाती है. पुलिस वाले उसे थाने से भगा देते हैं.

दूसरी बात मदद के लिए पुलिस के पास पहुंची किशोरी

अगले दिन वह लड़की फिर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और फिर से मदद मांगती है. पुलिस एक बार फिर इग्नोर करती है. लेकिन वह इस दौरान पुलिस से कुछ ऐसा बताती है कि पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं. लड़की कहती है कि उस महिला का कत्ल हुआ है. और जिन लोगों ने उसका कत्ल किया है उनमें जाने-अनजाने में मैं भी शामिल हूं. लड़की की बात सुनकर पुलिस गंभीर हो जाती है और कुछ सवाल करती है. वह बताती है वह महिला उसी के अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहती है और उसका कत्ल हुआ है. इसके बाद पुलिस लड़की को लेकर उस फ्लैट में पहुंचती है.

फ्लैट का सीन देखकर पुलिस भी हुई दंग

फ्लैट पर पहुंचने रे बाद हांगकांग पुलिस उस फ्लैट का गेट तोड़ती है तो अंदर से काफी दुर्गंध आने लगती है. फ्लैट में सारा सामान 'Hello Kitty Dolls' से भरा हुआ था. यहां तक कि पर्दे, टॉवल और चादर, सबमें 'Hello Kitty' ही बना हुआ था. वहीं बेड पर एक जल परी के आकार की Hello Kitty Doll रखी हुई थी. पुलिस उस Doll को उठाकर चेक करती है तो अंदर जो होता है उसे देखकर वे भी दंग हो जाती है. दरअसल, Doll के अंदर एक महिला का सिर था. सिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया है और सिर के टुकड़े करने की भी कोशिश की गई है. अब पुलिस इस केस में गंभीर होते हुए मान लेती है कि किसी का मर्डर हुआ है. लेकिन अब ये पता लगाना था कि मर्डर किसका हुआ है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने जांच शुरू की तो उनके सामने और भी हैरान करने वाली बातें आईं. पुलिस को पता चला कि हांगकांग में एक साधारण से परिवार में पैदा हुई फैन मैन यी (Fan Man-Yee) बचपन में ही लावापरिस हो गई थी. उसके माता-पिता ने उसे छोड़ दिया था. उसका बचपन चाइल्ड होम में बीता था. जब वह बड़ी हुई तो ड्रग्स की लत लग गई. वह बिना ड्रग्स के रह नहीं पाती थी. पर कई बार ऐसा होता था कि ड्रग्स के लिए पैसे नहीं होते थे और वह परेशान हो जाती थी.

नशे की लत ने बर्बादी की तरफ पहुंचाया

ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए वह जिस्मफरोशी करने लगी. कुछ दिन बाद उसने नौकरी करने का मन बनाया. वह एक नाइट क्लब में नौकरी करने लगी. यहां वह 34 साल के चैन मैन-लोक (Chan Man-Lok) से मिली. जैक एक दलाल और ड्रग डीलर था. उस समय फैन मैन यी की उम्र 23 साल थी. दोनों के बीच कुछ ही समय में गहरी दोस्ती हो गई. अप्रैल 1999 में फैन मैन यी एक दिन चैन मैन लोक के घर मिलने पहुंचीं. वहां चैन मैन-लोक नहीं था. इसी दौरान फैन की नजर चैन के पर्स पर पड़ी औऱ उसने उसे चुरा लिया. पर्स में करीब 4000 अमेरिकी डॉलर रखे थे.

भारी पड़ा पर्स चुराना

चैन मैन लोक को जब पर्स नहीं मिला तो वह समझ गया कि फैन ने ही यह पर्स चुराया है. उसने अपने दो शूटर्स को बुलाया और फैन मैन यी का अपहरण करके एक एड्रेस पर लाने को कहा. शूटर्स ने वैसा ही किया, जैसा चैन मैन ने कहा था. चैन काफी गुस्से में था, उसने फैन मैन यी को कहा कि मेरे पैसे वापस करो. जब तक तुम पैसे नहीं दोगी तब तक तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा. इसके बाद चैन ने फैन मैन यी से कई बार जिस्मफरोशी का धंधा कराया. कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन चैन मैन लोक का गुस्सा शांत नहीं हुआ. अब उसने अपने लोगों से फैन का रेप कराना शुरू किया. इस दौरान फैन मैन यी के साथ बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था. उसके साथ एक दिन में कई बार रेप होता था, उसे सिगरेट से जलाया जाता था, उसके सिर पर पंचिंग बॉक्स से मारा जाता था.

टॉर्चर देख कर किशोरी हुई हैरान

चैन मैन-लोक के इस अपार्टमेंट में कुछ दिन बाद 14 साल की एक किशोरी भी जिस्मफरोशी के मकसद से लाई जाती है. वह इस दौरान फैन मैन यी की हालत देखकर दंग रह जाती है. फैन मैन यी को इलेक्ट्रिक तारों से बांधा गया था, उसके शरीर पर हर जगह चोट के निशान थे. उसने खाने के लिए इंसानी मल-मूत्र दिया जाता था. चैन के बदमाशों ने उस 14 साल की किशोरी से भी फैन के सिर पर बॉक्सिंग पंच मरवाया गया.

1 महीने के टॉर्चर के बाद फैन की हो गई मौत

पूरे 1 महीने तक फैन को इस टॉर्चर से गुजरना पड़ा. अचानक एक दिन फैन की मौत हो जाती है. चैन इसके बाद अपने गुंडों को कहता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो फिर उसे पका कर अलग-अलग जगह फेंक दो. उसके गुंडों ने ऐसा ही किया. फैन मैन-यी के शव के कई टुकड़े कर दिए गए और उन्हें पका कर इधर उधर फेंका गया. अब बस उसका सिर बचा था. इस पर तय हुआ कि सिर को Hello Kitty Doll के अंदर डाल दें. ताकि ये किसी के हाथ ना लगे. गुंडों ने प्लानिंग के तहत ऐसा ही किया और किसी को कुछ पता नहीं चला.

मौत के 1 महीने बाद सामने आया सच

फैन मैन यी को मरे हुए एक महीने हो चुके थे. इसी दौरान मई में 14 साल की लड़की ने पुलिस को सारी बात बताई. उसने पुलिस को बताया कि डर के कारण वह किसी को कुछ नहीं कह पाई थी, लेकिन जब फैन मैन यी के भूत ने सपने में आकर बताया कि उसे किस तरह मारा गया है तो वह सिहर गई. इसके बाद भी उसने इग्नोर किया, लेकिन फैन मैन यी का भूत बार-बार सपने में आता था और वह गिड़गिड़ाती थी कि मुझे बचा लो. इसके बाद ही उसने पुलिस को सूचना दी.

तीन आरोपियों को मिली उम्रकैद

पुलिस ने मामले की पड़ताल के बाद तीन आरोपियों को पकड़ा. कोर्ट में मामला पहुंचा, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह पता नहीं चला कि फैन की हत्या की गई है. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. हालांकि लोगों ने इस फैसले का विरोध किया और आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की.

