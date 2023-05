E-Scooter बरामदे में चार्ज हो रहा था, अचानक चिंगारी निकली..पूरा घर आग का गोला बन गया!

दरअसल, यह घटना लंदन के एक इलाके की है. ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां के एक घर के किचन के सामने बरामदे में एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर खड़ा हुआ था. उसे बिजली के बोर्ड में चार्जिंग के लिए लगाया गया था. सीसीटीवी में रिकॉर्ड फुटेज में दिख रहा है कि इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था और अचानक से स्कूटर के अंदर से चिंगारी निकली और देखते-देखते उसमें आग लग गई.

स्कूटर में जैसे ही आग लगी, पूरे घर में धुआं धुआं हो गया. ऐसा लगा कि पूरा घर आग का गोला बन गया है. जब तक घर के आस-पास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, तब तक वह स्कूटर जलकर खाक हो गया था. असल में यह एक मिनी स्कूटर था. इस पर खड़े होकर लोग कहीं आ जा सकते हैं. यह वही स्कूटर है जो सड़कों पर स्केटिंग करने की तरह दौड़ता है.

बताया जा रहा है कि स्कूटर के मालिक ने दो हफ्ते पहले इसे खरीदा था. फिलहाल लंदन फायर ब्रिगेड ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस घटना का एक वीडियो को शेयर किया. कैप्शन में लिखा गया है कि एक ई-स्कूटर बैटरी विस्फोट का फुटेज जारी किया है, जिसमें इसे सेफ्टी के साथ चार्ज करने की बात कही है. इस मामले में किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

WATCH: We've released frightening footage of an e-scooter battery explosion with a #ChargeSafe plea. Fortunately no one was seriously hurt but residents of the shared house in #Harlesden had to be rehomed due to the devastation. https://t.co/96LoDuBxRh pic.twitter.com/iHQ8MCnEgj

