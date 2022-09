Viral Video: अस्पताल के मरीज भागने लगे इधर-उधर, जब अंदर देखा एक विशालकाय हाथी; जानें फिर क्या हुआ

Elephant In The Hospital: अगर आप किसी अस्पताल में जाए और वहां पर आपको हाथी घूमता हुआ नजर आ जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप वहां से भागने का सोचेंगे या फिर उससे उचित दूरी बनाकर उसे जाने देंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसी बात कर रहा हूं. जी हां, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी आर्मी हॉस्पिटल में मरीजों और डॉक्टरों को चौंकाने वाली घटना देखने को मिली. भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी सुशांत नंदा ने बिन्नागुरी आर्मी कैंप अस्पताल के अंदर की तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक हाथी अस्पताल में टहल रहा है.

अचानक अस्पताल के अंदर घुस आया हाथी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अस्पताल में दो जंगली हाथी घुस गए और फिर गैलरी में चलना-फिरना शुरू कर दिया. IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने कुछ तस्वीर अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किये हैं, जिसमें एक हाथी अस्पताल के गैलरी में घूमता हुआ नजर आया. तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कमरे में हाथी, जलपाईगुड़ी छावनी से'. अस्पताल के गलियारों में दो हाथियों का खुलेआम टहलते हुए का एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है. वीडियो में, एक हाथी दरवाजे से आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने बड़े शरीर को गैलरी के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है.

Elephants in the room…

From Jalpaiguri Cantonment. pic.twitter.com/ipbFR8bthG

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 4, 2022