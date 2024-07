Bengaluru News: एयरपोर्ट पर खो गई हीरे की अंगूठी, परेशान महिला ने की शिकायत, फिर हो गया चमत्कार

Bengaluru Kempegowda International Airport News: जरा सोचिए कि अगर आप कहीं बाहर कहीं घूमने गए हो और वहां पर आपकी अंगूठी खो जाए. वह अंगूठी भी कोई ऐसी-वैसी नहीं बल्कि हीरे वाली हो तो आपकी क्या हालत होगी. यकीनन आपकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक जाएगी. ऐसा हो भी क्यों नहीं, हीरे की अंगूठी लाखों रुपये की आती है, जिसके खोने से बड़ा नुकसान हो सकता है. हालांकि कई बार चमत्कार भी देखने को मिलते हैं और ऐसा ही चमत्कार एक महिला के साथ भी देखने को मिला.

एयरपोर्ट पर खो गई हीरे की अंगूठी

हुआ यूं कि आकांक्षा सिंह नाम की महिला बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गई थीं. वहां पर उनकी हीरे की अंगूठी खो गई. कुछ समय बाद जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात CISF को दी. CISF के जवानों ने तुरंत उनकी अंगूठी की खोज शुरू की. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें वह अंगूठी मिल गई, जिसे बाद में महिला को बुलाकर सौंप दिया गया.

आकांक्षा सिंह ने इस घटना का वर्णन करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके सीआईएसएफ को धन्यवाद दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर अधिकारियों को इस कार्यकुशलता के लिए धन्यवाद दिया.

सोशल मीडिया पर जताया आभार

उन्होंने सोशल मीडिया पर सीआईएसएफ को संबोधित करते हुए लिखा, 'आज केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मैंने अपनी हीरे की अंगूठी खो दी.

लेकिन श्री राजेश सिंह और श्री विनय कुमार राय की मदद से मैंने अपनी अंगूठी वापस पा ली. यह सब उनके समन्वय और मददगार स्वभाव को धन्यवाद. आपकी मदद अत्यधिक सराहनीय है.'

CISF ने इस मैसेज पर रिप्लाई करके शुभकामनाएं दीं और लिखा, सीआईएसएफ आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने में मदद करने के लिए हमेशा मौजूद है. आपके बहुमूल्य फीडबैक के लिए शुक्रिया. आपके इस फीडबैक को एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ अधिकारियों को भेज दिया गया है.

