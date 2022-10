IAS Officer को ऑफर की गई 9700/- रुपये महीने की JOB, फर्जी मैसेज का कुछ ऐसे किया खुलासा

Fake Job Offer Message: भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी प्रवीण कासवान (Parveen Kaswan) ने हाल ही में अपने फॉलोअर्स को अलर्ट करने के लिए एक स्कैम के मैसेज का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. अधिकारी प्रवीण ट्विटर पर दिलचस्प कंटेंट शेयर करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में साझा किया कि उन्हें ₹9,700 के सैलरी के साथ नौकरी का ऑफर मिला. जैसा कि स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि मैसेज में कहा गया है, 'आपका रिज्यूमे हमारी कंपनी में मिल गया है और इसका वेतन ₹9,700 है.' मैसेज का आखिरी हिस्सा एक व्हाट्सएप लिंक के साथ समाप्त होता है जिसमें यूजर को कंपनी से अधिक जानकारी के लिए संपर्क करने के लिए कहा जाता है.

फेक मैसेज आने पर ऑफिसर ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

कैप्शन में ऑफिसर प्रवीण कासवान ने मजाक में लिखा कि उन्हें 'आखिरकार नौकरी की पेशकश मिल गई. अब उलझन में है कि क्या किया जाए.' नीचे दिए गए ट्वीट में IFS अधिकारी ने एक चेतावनी भी साझा की और कहा, 'प्रिय दोस्तों, इन दिनों कई धोखेबाज लोग या एजेंसियां एसएमएस और ईमेल के इन लिंक को भेजती रहती हैं. प्रतिक्रिया न करें या लिंक पर क्लिक न करें. इससे डेटा चोरी, हैकिंग या वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है. सुरक्षित रहें.' गौरतलब है कि स्क्रीनशॉट में मैसेज को देखकर समझा जा सकता है कि यह लोगों को ठगने का एक फिशिंग अटेम्प्ट है. प्रवीण कासवान ने जबसे यह तस्वीर शेयर की, तबसे इसने कई इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींचा है.

Finally got the job offer. Now confused what to do. pic.twitter.com/zTm79pbVZg

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) October 11, 2022