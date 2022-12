Viral: जूते बनानी वाली कंपनी ने बनाया इतना शानदार विज्ञापन, आनंद महिंद्रा भी हुए मुरीद

Post Of Businessman Anand Mahindra: बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और कई लोगों का हौंसला बढ़ाते रहते हैं. कई बार वे खुद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद भी करते नजर आए हैं. लेकिन कई बार वे संदेश भी देने की कोशिश करते हैं. इसी कड़ी में उनका यह ट्वीट आया है जिसके जरिए उन्होंने एक जूते का विज्ञापन शेयर किया है.

नाइकी जूते की कंपनी का विज्ञापन

दरअसल, उन्होंने ट्विटर पर एक विज्ञापन शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि यह शानदार है. जब विज्ञापन अपने कार्यात्मक, व्यावसायिक उद्देश्यों और कला की सीमा से परे चले जाते हैं. इसके बाद उन्होंने इसकी तस्वीर को शेयर किया है. तस्वीर में नाइकी जूते की कंपनी का विज्ञापन दिखाया गया है और नाइकी जूते की कंपनी का टैगलाइन भी दिख रहा है.

क्या संदेश छिपा है इस तस्वीर में?

असल में इस तस्वीर में दिख रहा है कि एक हैंडल के जरिए दो जूतों को रखा गया है और इन्हें ऐसे सेट किया गया है जैसे ये फेफड़े की आकृति बन रही हो. इतना ही नहीं टैगलाइन में लिखा गया है कि वे आपको जीवित रखते हैं. यानी जैसे इंसान फेफड़े के जरिए सांस लेता है वैसे ही ये जूते भी इंसान के लिए महत्वपूर्ण हैं.

वायरल हुआ यह विज्ञापन

हालंकि अब इस विज्ञापन को खुद आनंद महिंद्रा ने शेयर कर दिया है और यह जमकर वायरल हो रहा है. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हियँ. बता दें कि नाइकी कंपनी जूते बनाने वाली दिग्गज कंपनी है. फिलहाल इसका यह विज्ञापन चर्चा में है.

