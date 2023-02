भारतीय फुटबॉलर ने अपनी मां के लिए लिखी आंखों में आंसू ला देने वाली बात, पढ़कर रो पड़े लोग

महिला खिलाड़ी ने मां के लिए लिखी ये बात

नारंगी रंग की जर्सी पहने, संध्या रंगनाथन तस्वीर में अपनी मां के बगल में खड़े होकर मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने ट्वीट किया, “मैं आज जो भी हूं, उसके पीछे उनकी वजह है. दो बेटियों की सिंगल मां के रूप में उनके लिए जीवन आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जिएं. मेरे समर्थन का सबसे मजबूत स्तंभ. मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि आखिरकार उन्होंने मुझे देश के लिए खेलते हुए देखा. मेरी अम्मा, मेरी हीरो.” कमेंट्स सेक्शन में बधाइयों की झड़ी लग गई और कई यूजर्स ने ट्वीट पर प्यार की बौछार कर दी.

She is the reason behind who I am today. As a single mother of two daughters, life was not easy for her, but she ensured we lived our best lives. My strongest pillar of support.

Very happy and proud that she finally got to watch me play for the country. My Amma, my hero pic.twitter.com/LBBz5wf3lI

— Sandhiya Ranganathan (@SandhiyaR_7) February 20, 2023