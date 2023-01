Indian Railways: भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन, जहां पर सिर्फ महिलाएं करती हैं काम; दुनिया में हो रही वाहवाही

Indian Railway Interesting Facts: संयुक्त राष्ट्र (United Nation) महिला सशक्तिकरण की पहल के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) की सराहना कर चुका है, क्योंकि भारतीय रेलवे (Indian Railway Station) द्वारा राजस्थान के गांधी नगर में देश का पहला पूर्ण महिला रेलवे स्टेशन घोषित किया जा चुका है. भारतीय रेलवे ने उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत जयपुर जिले के गांधी नगर रेलवे स्टेशन को सभी महिला रेलवे कर्मचारियों को सौंपा है. यह रेलवे स्टेशन ऐसा पहला स्टेशन है जहां महिला कर्मचारियों द्वारा पूर्ण संचालन और रखरखाव किया जाता है. न सिर्फ टिकट विक्रेता बल्कि टिकट कलेक्टर, स्टेशन मास्टर, स्वच्छता कर्मचारियों सहित सभी कार्य महिला कर्मचारियों द्वारा मैनेज किया जाता है.

यहां पर महिलाएं हैंडल करती हैं स्टेशन का काम

संयुक्त राष्ट्र ने भी ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया था. राजस्थान के गांधी नगर रेलवे स्टेशन में 40 महिला कर्मचारी मौजूद हैं और यह अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर रहा है. इस रेलवे स्टेशन से एक दिन में 50 ट्रेनें गुजरती हैं, जिनमें 24 ट्रेनें रुकती हैं. प्रतिदिन, इसमें लगभग 7000 यात्रियों का आगमन होता है. तेज सेवाएं प्रदान करने, छोटी कतारें, सीसीटीवी कैमरे और बेहतर सफाई के मामले में यात्रियों के अनुभव में काफी बदलाव आया है. महिला यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर एक महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई गई.

This railway station in #India is run entirely by women! Over 40 women are employed at #Jaipur's #Gandhinagar station. Since they started work, the station is making more money and providing better service to customers! Watch how! #ThursdayMotivation

Video via @wef pic.twitter.com/gC1t5b37nm

— United Nations in India (@UNinIndia) May 16, 2019