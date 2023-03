Indian Railways: एक खेल की तरह दिखता है लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन? क्या आप दे सकते हैं जवाब

रेल मंत्रालय ने ट्विटर पर शेयर की यह जरूरी बात

मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्विटर अकाउंट पर रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर शेयर की और उस पर लिखा: “लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन एरियल व्यू से एक शतरंज बोर्ड की तरह दिखाई देता है. स्टेशन के गुंबद और खंभे शतरंज के टुकड़ों की तरह दिखाई देते हैं, जिससे यह एक अद्वितीय वास्तुशिल्प आश्चर्य बन जाता है जो कई विजिटर्स को आकर्षित करता है." रेल मंत्रालय ने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए लिखा, “क्या आप जानते हैं? नवाबों के शहर में, चारबाग स्थित लखनऊ रेलवे स्टेशन, एक आश्चर्यजनक वास्तुशिल्प आश्चर्य है जो ऊपर से शतरंज की बिसात जैसा दिखता है."

Did you know?

In the city of Nawabs, the Lucknow railway station, located at Charbagh, is a stunning architectural wonder that looks like a chessboard from above. pic.twitter.com/Z8RXt7adIC

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) March 12, 2023