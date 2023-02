Indian Railways: 'गली के आवारा कुत्ते भी खाते हैं इससे अच्छा खाना'- ट्रेन में खराब सर्विस मिलने पर भड़के यूजर्स

Indian Railways Food Service: अपने ट्रेन सफर के दौरान घर से देसी खाना ले जाना अब तो आम बात हो गई है. भले ही पैंट्री कार ब्रेकफास्ट, लंच, चाय और स्नैक्स से लेकर डिनर तक सभी तरह के वेज और नॉन-वेज खाना परोसती है, लेकिन फिर भी यात्री अपने साथ घर का बना भोजन ले जाना पसंद करते हैं. वजह सिंपल है - ट्रेन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी बेहद खराब होती है और ट्रेन के अंदर का खाना बेहद ही कम लोग पसंद करते हैं या फिर मजबूरी में खाते हैं. ट्रेनों में गंदगी की वजह से भी यात्री भारतीय रेलवे द्वारा परोसे जाने वाले खाने से दूरी बनाते हैं.

खाने की खराब क्वालिटी पर गुस्सा हुआ यात्री

अधिकांश ट्रेन यात्रियों का यही मानना है कि खाने की क्वालिटी बेहद ही निम्न होती है जिसकी वजह से लोग घर से खाना लाकर खाना पसंद करते हैं. एक महिला ने खाने की खराब क्वालिटी की वजह से भारतीय रेलवे को टैग करते हुए ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट की और शिकायत दर्ज की, जिसके बाद कई यूजर्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया. ट्विटर यूजर भूमिका ने ट्रेन में अपने आधे खाए हुए खाने की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें थाली में दाल, चावल, सब्जी और रोटियां थीं. अपने कैप्शन में उसने रेल अधिकारियों की ओर इशारा किया और पूछा, "क्या आपने कभी अपना खुद का खाना चखा है? क्या आप कभी अपने ही परिवार और बच्चों को ऐसा खराब खाना और स्वाद देंगे? इसका स्वाग कैदियों के लिए खाना जैसा लग रहा है."

This post is not targeting any IRCTC train staff. It’s not the food staff fault. They are just doing their job by delivering us IRCTC food. The food staff members came to refund our money and it wasn’t their fault. @IRCTCofficial

ट्विटर पर कई अन्य यूजर्स ने भी रखी अपनी राय

इसी ट्वीट में भूमिका ने लिखा, "टिकट के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन आप अपने ग्राहकों को खराब क्वालिटी का खाना प्रोवाइड करा रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "यह पोस्ट किसी भी आईआरसीटीसी ट्रेन कर्मचारियों को टारगेट करना नहीं है. यह फूड स्टाफ की भी गलती नहीं है. हमें आईआरसीटीसी फूड डिलिवर करके अपना काम कर रहे हैं. हमारे पैसे वापस चाहिए और यह उनकी गलती नहीं है." इस पोस्ट को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, "ग्राहकों का सारा पैसा कहां जा रहा है जबकि अभी भी गंदे वॉशरूम और इतना घटिया खाना है. आप इसे भोजन कैसे कह सकते हैं. आपको वास्तव में इस भोजन को खाने वाले प्रत्येक यात्री की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए. स्ट्रीट डॉग इससे अच्छा खाना खाते हैं."

@IRCTCofficial @irctc_app Where is all the customer money going when still there are dirty washroom and such low quality food. How can you even call this food. You should actually observe the reaction of every passenger eating this food. Street dogs eat better food than this.

— Pankhuri (@UriUdiJaye) February 12, 2023