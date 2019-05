Trailer : इंडिया के ओसामा को पकड़ने निकले अर्जुन कपूर, आतंकवाद को खत्म करने की ली शपथ

नई दिल्ली : अर्जुन कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड' का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. फिल्म के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि ये एक रोलर कॉस्टर राइड होगी. अर्जुन कपूर एक स्पाई हंटर के रोल में एकदम परफेक्ट नजर आ रहे हैं. 'इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड' एक आतंकवादी को पकड़ने की कहानी है जिसकी तलाश में पूरा भारत है. इस फिल्म में अर्जुन का रोल काफी दमदार नजर आ रहा है. बता दें कि 'इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड' का निर्माण राजकुमार गुप्ता कर रहे हैं और इसे फॉक्स स्टार स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है.

अर्जुन कुछ दिन पहले से ही अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के पोस्टर और टीजर पोस्ट कर चुके हैं. अर्जुन ने बताया था कि इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड सच्ची घटनाओं की ये एक अविश्वनीय कहानी है. अर्जुन की ये फिल्म 24 मई को रिलीज हो रही है.

Super proud to be a part of this story of 5 unsung heroes who went on the manhunt for India’s Osama. Watch them in the #IndiasMostWantedTrailer now - https://t.co/cgL3G5JD2u @rajkumar_rkg @foxstarhindi @raapchik_films @saregamaglobal #IMW

फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से ही फैंस ने अर्जुन की तारीफ करनी शुरू कर दी है. अर्जुन के ट्रेलर पर एक यूजर ने कहा कि मुझे नहीं लगता था कि गुंडे या टू स्टेट्स के बाद अर्जुन कपूर को किसी भी भूमिका में पसंद किया है. लंबे समय बाद अर्जुन वापस आ गए हैं. ये फिल्म मैं जरूर देखूंगा. फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. थोड़े सीरियस रोल आपके ऊपर अच्छे लगते हैं. सर, आपका ट्रेलर बेहद अच्छा है.

I don’t think so after Gunday or States, I have liked Arjun Kapoor in any role. This ones after a long long time and ye picture me zaroor dekhunga. Killed it Baba! Killed it!!! Eagerly waiting now!! thoda serious tone tumpe badia lagta hai @arjunk26 !!

— Does It really Matter (@DoesitM17510419) May 2, 2019