फ्लाइट में पैसेंजर का खोया 45000 का बैग, Indigo कंपनी बोल रही- 2500 रुपये ले लो, मामला सुलटाओ...

Indigo Passenger: फ्लाइट में देरी या कैंसिल होना काफी परेशान करने वाला होता है, लेकिन यात्रियों को वास्तव में जो चीज परेशान करती है वह है उनके सामान का खो जाना या क्षतिग्रस्त होना जोकि ऐसा अक्सर होता है. एक हालिया घटना इस मुद्दे को उजागर करती है. असम के मोनिक शर्मा ने अपना बैग खो दिया, जिसमें कथित तौर पर 45,000 रुपये के सामान थे, जबकि इंडिगो के डोमेस्टिक रूट कोलकाता से गुवाहाटी तक उड़ान भर रहे थे. जले पर नमक छिड़कने के लिए एयरलाइन ने उन्हें केवल 2,450 रुपये का मामूली मुआवजा दिया.

पैसेंजर का खोया बैग तो मचा बवाल

मोनिक शर्मा के एक दोस्त ने सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट किया, जिससे इस घटना पर ध्यान गया. उनके पोस्ट के अनुसार, आदमी ने अपना चेक-इन सामान क्राउडस्ट्राइक के बड़े आउटेज के दौरान खो दिया, जिससे एयरलाइंस का एक बड़ा हिस्सा बाधित हो गया. उन्होंने यह भी शेयर किया कि बैग में 45,000 रुपये के सामान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस, पैन और आधार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे.

दोस्त ने एक्स पर लिखा ऐसा

उन्होंने लिखा, "यह कोलकाता हवाई अड्डे पर चेक किया गया था. यह कभी गुवाहाटी नहीं पहुंचा. यह हवा में कैसे गायब हो सकता है? क्या विमान बैग लीक कर रहा था? लगभग एक महीने बाद - इंडिगो ने ₹2450 का "मुआवजा" देकर वापसी की है. यह हास्यास्पद है. केवल बैग की कीमत इससे अधिक होगी. जाहिर है, एक नियम है कि अगर एयरलाइन बैग खो देती है तो उसे अधिकतम ₹350/किग्रा का उत्तरदायी होना पड़ता है. यह तो चोट पर नमक छिड़कने जैसा है."

Every day you learn how the system can mess you up in a new way. @IndiGo6E lost my friend's @nik1220's baggage on a domestic flight (Kolkata-Guwahati).

The bag had stuff worth 45k in it along with important papers like Driving License, PAN, Aadhar, etc.

It was checked in at… pic.twitter.com/L54ZUtOpHr

— Ravi Handa (@ravihanda) August 24, 2024