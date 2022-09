Marriage Traditions: सुहागरात में बेटी के साथ रहती है उसकी मां! शादी की वो रस्म जिसके बारे में नहीं जानते हैं लोग

Unique marriage traditions: अफ्रीका (Africa) महाद्वीप अपने आप में एक अलग ही दुनिया है. यहां का वन्य जीवन (Wild Life) हो या जनजातीय जीवन (Tribal Culture) सब कुछ अलग, अनूठा और अद्भुत है. यहां पर आज भी कई ऐसे अजीबोगरीब रीति-रिवाज और विचित्र मान्यताएं चलन में हैं जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी है. खासकर शादी ब्याह की बात करें तो शादी से जुड़ी एक बेहद विचित्र मान्यता (weird marriage tradition) है जो सभी को हैरान कर देती है.

सुहागरात पर साथ रहता है मेंटर

वक्त के साथ जहां परंपरा में बदलाव आ रहे हैं वहीं, यहां के लोग अभी भी सालों पुरानी परंपराओं को जी रहे हैं. कई सारी जनजातियां जीवन के हर पड़ाव पर अलग-अलग नियम फॉलो करती हैं. ऐसा ही एक नियम सुहागरात से भी जुड़ा है. यहां पर सुहागरात (mother sleeps with daughter on first night) के वक्त दुल्हन की मां उसके और दूल्हे के साथ सोती है.

'furtherafrica.com' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, सुहागरात पर दामाद की सासू मां कमरे में साथ रहती और सोती है. अगर वो नहीं होती है तो इस स्थिति में परिवार या आस-पड़ोस की किसी अन्य बुजुर्ग महिला को वहां पर जरूर भेजा जाता है. दरअसल ऐसा होने की मान्यता ये है कि पहली रात को मां या फिर बुजुर्ग महिला कपल को खुशहाल वैवाहिक जीवन की सीख देती है. यही मेंटर यानी मां दुल्हन को यह बताती है कि उसे रात में क्या करना है.

अगली सुबह देनी पड़ती है गवाही

अगले दिन सुबह में दूल्हे और दुल्हन के कमरे में मौजूद महिला परिवार के बाकी सदस्यों को इस बात की पुष्टि करते हुए बताती है कि रात में सबकुछ ठीक रहा. दरअसल इस मेंटर की मौजूदगी को यहां शर्म से नहीं बल्कि उस रस्म से जोड़कर देखा जाता है, जिसका पालन आज भी हो रहा है. इस तरह से मान लिया जाता है कि नवविवाहित जोड़े ने अपने वैवाहिक जीवन (Married Life) की शुरुआत अच्छी तरह से की है.

