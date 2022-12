Viral: अपने किसान माता-पिता को ऑफिस ले गए IFS अधिकारी, तस्वीर देख लोगों ने कहा दिन बन गया

Officer Took Parents In Office: यह बात सही है कि ऊंचा मुकाम पाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है लेकिन मुकाम मिलने के बाद जो विनम्र रहता है उसका व्यक्तित्व अलग ही दिखता है. देश के कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी या अन्य अफसर लोगों के लिए मिसाल हैं. इन्हीं सब के बीच एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है जिसमें एक आईएफएस अधिकारी अपने माता-पिता को अपने ऑफिस ले गए.

'पहली बार मेरे ऑफिस आए हैं'

दरअसल, इस तस्वीर को खुद आईएफएस अधिकारी जगदीश बाकन ने अपने हैंडल पर शेयर किया है. उन्होंने इसे शायर करते हुए लिखा कि मेरे माता-पिता कभी स्कूल नहीं जा पाए लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि मैं पढ़ाई करूं. वे छोटे किसान थे लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मैं अपने गांव से पहला इंजीनियर बनूं, पहला सरकारी कर्मचारी बनूं और यूपीएससी क्लियर करने वाला पहला व्यक्ति बनूं. वो पहली बार मेरे ऑफिस आए हैं.

2017 बैच के अधिकारी

तस्वीर में उनके माता-पिता के रिएक्शन देखने लायक हैं. वे इतने विनम्र तरीके से खड़े हैं कि देखते ही बन रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी जगदीश बाकन साल 2017 बैच से हैं और फिलहाल तमिलनाडु के रामनाथपुरम में वाइल्डलाइफ वॉर्डेन और डीएफओ हैं. हाल ही में उन्होंने यह तस्वीर अपने माता-पिता के साथ शेयर की है.

चेहरे की मुस्कान बता रही..

इस तस्वीर की खास बात यह भी है कि उनके माता-पिता बेहद सादे कपड़ों में नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो कितने खुश हैं. साथ में जगदीश खड़े हैं उनका खूबसूरत ऑफिस भी नजर आ रहा है. फिलहाल यह तस्वीर जमकर वायरल हो रही है.

Though they(My Father and Mother) could not go to #school,

they ensured my schooling.

Despite being a small #farmer, they ensured that I could make it to

1st #Engineer,

1st #PSU job holder &

1st to clear #UPSC from our Village.

They visited my office for the first time pic.twitter.com/UXWjvNSoHk

— Jagdish S. Bakan IFS (@jagdishbakanIFS) December 9, 2022