इंटर्नशिप पाने के लिए शख्स ने CV संग पिज्जा भी किया डिलीवर, CEO ने कहा- इंटरव्यू पक्का...

Internship CV: जमाने के साथ नौकरी के लिए आवेदन करने का तरीका काफी बदल गया है. अब वो जमाना गया जब लोग सिर्फ एक लंबी-चौड़ी कवर लेटर और साधारण रिज्यूम भेजकर नौकरी ढूंढते थे. आजकल कई आवेदक अपनी खास प्रतिभा और स्किल्स दिखाने के लिए क्रिएटिव तरीके अपनाते हैं, ताकि वे सबका ध्यान खींच सकें और लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकें. ऐसा ही एक वाकया शेयर किया Antimetal कंपनी के CEO मैथ्यू पार्खर्स्ट ने. उन्हें सोशल मीडिया पर एक इंटर्नशिप के लिए आवेदन मिला, जिसके साथ एक पिज्जा का डिब्बा भी आया था. डिब्बे के ऊपर रिज्यूम लगा हुआ था, और आवेदक ने खुद को बहुत उत्साहित बताया था.

यह भी पढ़ें: Whatsapp Chat Viral: गोदभराई के लिए भेजा 'संदिग्ध निमंत्रण', मेहमानों ने जैसे ही पढ़ा तो उड़ गए होश

इंजीनियरिंग इंटर्न की भूमिका के लिए आवेदन

बता दें कि अमेरिका की ये स्टार्टअप कंपनी क्लाउड लागत को कम करने में मदद करने वाला प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है. शख्स ने हाथ से लिखा हुआ एक नोट भी साथ में लगाया था, जिसमें उसने बताया कि वह Antimetal में इंजीनियरिंग इंटर्न की भूमिका के लिए आवेदन करना चाहता है. उसने नोट में लिखा कि पिज्जा हायरिंग टीम के लिए एक रिश्वत है ताकि वे उसकी वेबसाइट देखें और उसके काम को जांच लें.

Another internship application - came to our office and dropped off a pizza with his resume

Even pushed a PR to fix 2 links in our docs prior

100% getting an interview pic.twitter.com/4Zf6COhOpj

— Matt (@mprkhrst) May 1, 2024