Kashmir Valley: भारत अपनी संस्कृति और विरासत के साथ-साथ अनगिनत प्राकृतिक आकर्षणों के लिए दुनिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में से एक है. पहाड़ों और ऊंची-ऊंची चोटियों से लेकर रेगिस्तानों और समुद्र तटों तक, भारत अपने कई भौगोलिक स्वरूप के लिए जाना जाता है. हाल ही में, सोशल मीडिया पर एक यूजर ने धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ की. इतना ही नहीं, यूजर ने श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस की हैरान कर देने वाली तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों को देखकर हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया.

कश्मीर के सामने स्विटजरलैंड फीका

सोशल मीडिया पर चर्चा करने वाले इस यूजर ने तो और भी दिलचस्प बात कही. उन्होंने बताया कि वो आईआईएम अहमदाबाद और आईआईटी बॉम्बे के एक्स स्टूडेंट हैं, और घूमने के लिए स्विट्जरलैंड भी जा चुके हैं. लेकिन उनकी नजर में, "कश्मीर की प्राकृतिक खूबसूरती कहीं ज्यादा लुभावनी है." उन्होंने लिखा, "मैं स्विट्जरलैंड भी घूम चुका हूं, लेकिन कह सकता हूं कि कश्मीर की प्राकृतिक खूबसूरती कहीं ज्यादा है - पिछले हफ्ते के इस ट्रिप ने मुझे बहुत शांति दी है." साथ ही उन्होंने कश्मीर के मनमोहक नजारों की तस्वीरें भी शेयर कीं, जिन्हें देखकर लोग हक्के-बक्के रह गए और तारीफ करते नहीं थक रहे.

I’ve been to Switzerland, and I can say that Kashmir has so much more natural beauty to offer - the last week of travel has just made me feel so much more at peace.

Jotting my itinerary down, as a memoir to self, but also to nudge folks to explore the pretty hills up there :) pic.twitter.com/NFDGXtpfyT

— Sandipan (@sandypuns_) April 13, 2024