सड़क के गड्ढे में भरा बारिश का पानी, वहीं जाकर शख्स ने नहाया फिर करने लगा तपस्या; फिर हुआ कुछ ऐसा

Kerala Man Bathes In Muddy Water: केरल में एक व्यक्ति ने हाल ही में सड़कों पर गड्ढों के बढ़ते खतरे की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया. पूरे प्रदर्शन का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है. क्लिप में, बाल्टी, मग, साबुन और नहाने के तौलिये के साथ बाहर निकला आदमी बारिश के पानी से भरे गड्ढे में नहाता हुआ दिखाई दे रहा है. उन्हें सड़क पर गंदे पानी के गड्ढे में अपने कपड़े धोते हुए भी फिल्माया गया था, जबकि मोटर चालक वहां से गुजर रहे थे. स्थानीय पब्लिकेशन ने उस व्यक्ति की पहचान हमजा पोराली के रूप में की है. कथित तौर पर यह घटना केरल के मलप्पुरम जिले में रविवार सुबह हुई.

केरल के गड्ढे में अजीबोगरीब प्रदर्शन करके वायरल हुआ शख्स

क्लिप में, स्थानीय विधायक यूए लतीफ भी उस स्थान पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं जहां हमजा पोराली अपना अनूठा विरोध कर रहे हैं. विधायक की गाड़ी के पास पहुंचते ही वह व्यक्ति गड्ढे में ध्यान मुद्रा में बैठा नजर आ रहा है. उन्हें विधायक के सामने फिर से मिट्टी के पानी के एक बड़े गड्ढे के बीच में खड़े होकर योग मुद्रा करते हुए भी रिकॉर्ड किया गया था. केरल में एक गड्ढे के कारण एक व्यक्ति की जान जाने के कुछ दिनों बाद यह वीडियो ऑनलाइन सामने आया. एर्नाकुलम जिले के नेदुंबस्सेरी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गड्ढे के कारण 52 वर्षीय स्कूटर सवार सड़क पर गिर गया और उसे एक ट्रक ने कुचल दिया.

देखें वीडियो-

A different way to protest for potholes... pic.twitter.com/tZGqKWUDpi

— Savitha Murthy (@savithamurthy2) August 9, 2022