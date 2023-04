King Cobra: स्कूटी पर जैसे ही बैठा शख्स, निकल आया इतना लंबा कोबरा सांप; पड़ोसी भी रह गए दंग

स्कूटी में जाकर फंस गया किंग कोबरा सांप

एक साहसी व्यक्ति ने बिना किसी स्नैक कैचर को बुलाए ही खुद मैदान में कूद गया और कोबरा सांप को स्कूटी से बाहर निकालने लगा. बिना किसी विशेष उपकरण के जहरीले सांप को आसानी से बाहर निकाल लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. एक्सपर्ट सांप पकड़ने के लिए हुक की छड़ें का यूज करते हैं जिससे वह बिना किसी अटैक के सांपों को आसानी से पकड़ लेते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें एक व्यक्ति को एक पेचकश का उपयोग करके एक कोबरा को बचाते हुए देखा गया है. वीडियो में देखा जा सकता है, कोबरा एक स्कूटी के अगले हिस्से में कुंडलित बैठा दिखाई दे रहा है.

Man rescuing a Cobra stuck in a scooter using a screwdriver & his hands pic.twitter.com/PgtjSusZzZ

— Pagan (@paganhindu) April 10, 2023