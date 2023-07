किराए पर कमरा देने से पहले मकान मालिक ने किया ऐसा काम, रहने आई लड़की के उड़ गए होश

Bengaluru Landlord: एक नए आइडिएशन और दिल छू लेने वाला काम करते हुए बेंगलुरु की निवासी संस्कृति बिस्ट ने अपने किरायेदार का स्वागत और सराहना करने के लिए बेहतरीन कोशिश की. अपने अपार्टमेंट को किराए पर देने से पहले संस्कृति ने 1 किलो किमची (एक पारंपरिक कोरियाई डिश) का एक बड़ा बैच तैयार करने का जिम्मा उठाया और इसे अपने किरायेदार को देने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा. किमची , जो अपने स्वादिष्ट स्वादों के लिए जाना जाता है, सब्जियों को काटकर और नमकीन करके बनाया जाता है, जिसमें बंद गोभी या कोरियाई मूली जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है.

किराएदार ने अपने नए टेनेंट के लिए किया कुछ ऐसा

किमची को तैयार करने के लिए कई प्रकार के मसालों और सब्जियों को डाला जाता है. इसमें हरी प्याज, लहसुन, अदरक और जियोटगल जैसी चीजों को यूज किया जाता है. किमची का आनंद न केवल एक अकेले व्यंजन के रूप में लिया जा सकता है, बल्कि यह कई सूप और स्ट्यू के साथ भी लोग खाते-पीते हैं. बेंगलुरु के मकान मालिकों द्वारा किराये की मांग को लेकर हाल ही में की गई आलोचना के बीच संस्कृति बिस्ट का यह जेस्चर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. अब यह ऑनलाइन वायरल हो गया और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

I made a 1kg batch of kimchi and stored it in the fridge for my tenant before subletting my apartment to him.

(Is there a best landlord award I can apply for) pic.twitter.com/xsjjthKkJJ

— Squibsters (@squibsters) July 5, 2023