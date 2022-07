तो क्या इसे ही कहते है मौत के मुंह से बाहर आना? कुछ सेकेंड देर हो जाती तो दबकर मर जाता ये आदमी

Hair-Raising Video: चीन के दक्षिण-पश्चिमी सिचुआन प्रांत (Sichuan) में एक कार ड्राइवर का एक भयानक भूस्खलन से बाल-बाल बचे एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है. यह घटना 5 जुलाई को हुई थी जब भूस्खलन के कारण चट्टानें और मलबा सड़क पर फैल गया था और ड्राइवर के पास कहर से आगे निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. क्लिप को नाउ दिस न्यूज ने ट्विटर पर साझा किया. इसमें कार को सुरंग से दूर तेजी से निकलते हुए देखा जा सकता है. वह मलबे के गिरने से पहले मुश्किल से बाहर निकलता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मलबे की वजह से हवा में धूल था और वह उसी के बीच से बाहर आया.

भूस्खलन में बाल-बाल बचा शख्स

ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए नाउ दिन ने कैप्शन में लिखा, 'सीधे एक एक्शन फिल्म से: चीन के सिचुआन में चट्टान और भूस्खलन के कारण एक ड्राइवर सुरंग से बमुश्किल से बाहर निकला.' सौभाग्य से, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी.

बताते चले कि चीन का उत्तरी भाग असामान्य रूप से उच्च तापमान का अनुभव कर रहा है जबकि दक्षिणी भागों में गीली स्थिति देखी जा रही है. लगातार बारिश ने भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि की है क्योंकि बारिश मिट्टी और पानी को चट्टानों और मलबे के छोटे टुकड़ों को नीचे ले जाने की अनुमति देती है.

Straight out of an action movie: A driver barely escaped from a tunnel as a rock and mudslide struck in Sichuan, China.

According to local media, no casualties were reported in the area as a result of the slides. pic.twitter.com/UEf7eagD3k

— NowThis (@nowthisnews) July 10, 2022