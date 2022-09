Leopard: तेंदुए का स्टंट उसी पर पड़ गया भारी, वायरल वीडियो में देखें क्या हुआ अंजाम!

Trending On Internet: इंटरनेट पर जानवरों के वीडियोज की अलग ही फैन फॉलोइंग है. बहुत से लोगों को जानवर (Wild Animals) पसंद होते हैं और वो उन्हें तकलीफ में नहीं देख पाते हैं. अगर आप भी ऐसे लोगों की लिस्ट में शामिल हैं तो आप भी इस वीडियो को देखकर जुड़ाव महसूस करेंगे. इस वीडियो में कैमरे में एक तेंदुए को दिखाया गया है जो कुछ परेशानी (Trouble) में दिखाई दे रहा है.

फंसा हुआ था तेंदुआ

इस वीडियो को आइएफएस अधिकारी परवीन कस्वां (Parveen Kaswan) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. वीडियो में दूर से एक आम के पेड़ को दिखाया जाता है और फिर जूम करने पर पेड़ के ऊपर एक तेंदुआ भी दिखाई देता है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Wildlife management is a field of daily adventure. Now imagine how this leopard reached there & surrounded by sea of people. We had to rescue him. pic.twitter.com/qvqSdKTzWD

