Lionel messi: क्या सच में लियोनेल मेसी ने 8 करोड़ के टिश्यू पेपर से आंसू पोंछे? जानें पूरा मामला

Tissue paper price: अर्जेंटीना (Argentina) ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल (FIFA WC 2022 Final) में फ्रांस को शिकस्त दे दी. अर्जेंटीना के कप्तान और स्टार प्‍लेयर लियोनल मेसी ने फिर से बेहतरीन प्रदर्शन कर करोड़ों लोगों को अपना दिवाना बना लिया है. मेसी एक ऐसे फुटबॉल प्‍लेयर हैं जो पूरी दुनिया में फेमस हैं. आप भी किसी न किसी खिलाड़ी के फैन होंगे. कई फैन्‍स के लिए उनके आंसू की बूंद भी बहुत कीमती होती है. लियोनेल मेसी ने अगस्‍त 2021 में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को बहुत लंबे वक्‍त के बाद छोड़ा था. उस समय वे बहुत ही भावुक हो गए थे. उन्‍होंने जिस टिश्यू पेपर से आंसू साफ किए थे, उसकी कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे.

पत्नी ने दिया था ये टिश्यू पेपर

Tear-soaked tissue used by Lionel Messi during Barcelona farewell up for sale at $1 million.#LionelMessi #Messi #Barcelona #BarcelonaSC #football #SportsNews pic.twitter.com/BRoSOABD7g

— Intrigd (@Intrigd_) August 20, 2021