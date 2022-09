Viral: मेरा डेथ सर्टिफिकेट खो गया है मिले तो..., अखबार में छपे इस ऐड को देख घूम जाएगा सिर!

Newspaper Advertisement: सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक होश उड़ा देने वाले किस्से वायरल होते रहते हैं. लेकिन ये खबर जरा लीग से हटकर है. इस किस्से के बारे में जानकर जहां कुछ लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं तो वहीं कुछ लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. आपने अखबार में कई तरह के इश्तेहार (Advertisements) देखे होंगे लेकिन यकीनन इस तरह का ऐड आपने कभी नहीं देखा होगा. अखबार के लॉस्ट ऐंड फाउंड कॉलम में लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट के खोने का ऐड देखा लेकिन ये ऐड जिस शख्स का सर्टिफिकेट खोया था, उसी ने दिया था.

क्या है पूरा मामला?

इस ऐड में बताया गया है कि 7 सितंबर को बाजार में मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) खोया था. आपको बता दें कि असम के होजाई जिले के लामडिंग में रहने वाले रंजीत कुमार चक्रवर्ती (Ranjit Kumar Chakraborty) ने इस इश्तेहार को छपवाया था. इस ऐड में रंजीत ने लिखा था कि उनसे लामडिंग बाजार में 7 सितंबर की सुबह 10 बजे उनका डेथ सर्टिफिकेट खो गया है.

It happens only in #India pic.twitter.com/eJnAtV64aX

— Rupin Sharma (@rupin1992) September 18, 2022