Lottery: शख्स ने गलती से खरीद ली ऐसी चीज, फ्री में मिल गए एक करोड़ से ज्यादा रुपये

Winner Of One Crore in Lottery: कहते हैं ना कि जब किस्मत मेहरबान रहती है तो वह दरवाजा भी नहीं खटखटाती है सीधे घर में प्रवेश कर जाती है. कई बार लोगों को लॉटरी के पैसे ऐसे ही मिलते हैं. इसी कड़ी में एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जब अमेरिका के एक शख्स ने गलती से लॉटरी जीत ली और वह भी उसने एक करोड़ से ज्यादा की लॉटरी जीत ली है.

गलती से तीन टिकट खरीद लिए

दरअसल, लॉटरी जीतने वाला यह शख्स मैरीलैंड अमेरिका का रहने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शख्स लॉटरी का एक टिकट खरीदने गया था लेकिन इसने गलती से तीन टिकट खरीद लिए. जब जैकपॉट निकाला गया तो उसी टिकट नंबर पर निकल आया जो टिकट शख्स ने गलती से खरीदा था. शख्स को इस लॉटरी से एक करोड़ 22 लाख रुपये मिले हैं.

इस शख्स को भी काफी हैरानी हुई और लॉटरी सिस्टम के अधिकारी भी हैरान है. बता दें कि इससे पहले अमेरिका में ही एक ट्रक ड्राइवर ने लॉटरी जीती थी. इस ड्राइवर के ट्रक का ओडोमीटर टूटा हुआ था. इसी टूटे हुए ओडोमीटर पर एक नंबर लगा हुआ था. इसी नंबर का उसने टिकट खरीद लिया.

ड्राइवर ने तो ऐसा सिर्फ मजे मजे में किया लेकिन उसे क्या पता था कि यही नंबर उसे लखपति बना देगा. जब लॉटरी का परिणाम सामने आया तो ड्राइवर के होश उड़ गए. उसने लाख रुपये जीत लिए थे. वहीं एक और मजदूर के करोड़पति बनने की कहानी पिछले सप्ताह अमेरिका से ही सामने आई थी.

