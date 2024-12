शख्स ने खुशी-खुशी खरीदा सेकंड हैंड कार, फिर हुआ गलती का अहसास, रिफंड न देने पर मिला मजेदार जवाब!

Viral News: आजकल कार लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है. चाहे भारत हो या विदेश, लोग कार रखना ज्यादा पसंद करने लगे हैं. लोग अपनी हैसियत के हिसाब से कार खरीदते हैं. दुनियाभर में सेकंड हैंड कार की भी अच्छी डिमांड है. कई लोग अपनी कार से बोर होकर दूसरी कार खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है. कुछ लोग अपनी कार में मामूली खराबी आ जाने पर उसे बेचकर, मैकेनिक से ठीक करवा कर फिर से बेच देते हैं जो लोग नई कार नहीं खरीद सकते, वे सेकंड हैंड कार खरीद लेते हैं.

एक शख्स ने शोरूम से सेकंड हैंड कार खरीदा, जिसके लिए उसने चार हजार डॉलर यानी करीब तीन लाख 39 हजार रुपये दिए थे लेकिन जब उसने कार चलाना शुरू किया तो उसे कार में कई डिफेक्ट्स नजर आए और वह उससे खुश नहीं था. जब वह कार लौटाने के लिए शोरूम में गया तो उसे बताया गया कि सेकंड हैंड कारों को रिटर्न नहीं किया जा सकता. यह सुनकर वह शख्स गुस्से में आ गया और उसने शोरूम के खिलाफ कुछ ऐसा किया कि शोरूम को भारी नुकसान उठाना पड़ा.

साउथ टाउन से सेकंड हैंड कार खरीदा

रिपोर्ट के अनुसार, उटाह के इस शख्स मुर्रे ने सैंडी के टिम डेहल मजदा साउथ टाउन से सेकंड हैंड कार खरीदा. हालांकि, शख्स का नाम माइकल मुर्रे बताया जा रहा है. उसने एक पुराना सुबारू मॉडल खरीदा था, जिसे मैकेनिक स्पेशल टैग के साथ बेचा गया था. जब माइकल ने कार ली तो उसे कार में कई खामियां नजर आईं. इसके बाद उसने शोरूम से कार लौटाकर पैसे वापस देने की मांग की, लेकिन शोरूम ने इससे इंकार कर दिया. टायलर स्लेड ने स्थानीय मीडिया को बताया, "हम डाक्यूमेंट को हॉट पिंक भी बनाते हैं ताकि ग्राहक समझ सकें कि यह एक ऐसा वाहन है जो 'जैसा है' वैसा ही है. अगर यह आपके बजट में फिट बैठता है तो हम आपको इसे खरीदने के लिए कहेंगे."

शोरूम में घुसा दिया कार

इस घटना से नाराज होकर माइकल मरे ने शोरूम को धमकी दी कि अगर उसे पैसे वापस नहीं किए गए तो वह शोरूम के दरवाजे से कार को बाहर निकाल देगा. इसके बाद करीब शाम 4 बजे, उसने अपनी धमकी को सच्चाई में बदल दिया और शोरूम के मेन गेट से कार को टक्कर मारते हुए अंदर घुसा दिया. इससे शोरूम को काफी नुकसान हुआ.

