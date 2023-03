Phone Order: लड़के ने ऑनलाइन फोन ऑर्डर किया, डिलीवरी हुई तो ऐसी चीज निकलकर आई कि..

आईफोन की जगह..​

दरअसल, यह मामला पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है. इसका एक वीडियो में सामने आया है जिसमें एक शख्स डिलीवरी पैकेज को अनबॉक्स करते हुए नजर आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शख्स ने अपने लिए अमेजन कंपनी से आईफोन ऑर्डर किया था. ऑर्डर मिलने के बाद उसने अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाना शुरु किया. वीडियो बनाने के बाद शख्स ने देखा कि आईफोन की जगह उसे पत्थर के दो टुकड़े मिले हैं. वह चौंक गया.

पत्थर के दो टुकड़े मिले

वीडियो में दिख भी रहा है कि वह लड़का जैसे ही उसको अनबॉक्स करता है, यानी कि पैकेट को खोलता है, उसमें आईफोन की जगह दो पत्थर निकलकर सामने आते हैं. अब इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और उसे किस उद्देश्य से बनाया गया है. लेकिन यह वायरल जरूर हुआ है.

जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया देने लगे हैं. एक यूजर ने लिख दिया कि इस वीडियो पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह शुरू से नहीं दिखाया गया है. वहीं एक यूजर ने लिखा कि ऐसा हो सकता है कि यह बात सही हो. फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है.

This guy ordered an iPhone from Amazon.

Was excited to receive it.

Decided on doing an unpacking and inboxing video.

Opened the box only to find stones instead of the iPhone he paid for.

The incident is of a West Bengal town. @amazonIN @AmazonNews_IN pic.twitter.com/hgLGLDIucz

— Prashant Kumar (@scribe_prashant) March 22, 2023