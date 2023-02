खिड़की वाली सीट की थी चाहत, एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, प्लेन में बैठा तो पीटने लगा माथा!

Flight window seat: जब आप किसी चीज़ के लिए भुगतान करते हैं और बदले में उस चीज की बजाय आपको कुछ अजीब मिले तो आपका क्या रिएक्शन होगा? लाजमी है कि यह सबसे निराशाजनक अनुभव होगा. खैर, कुछ ऐसा ही इस शख्स के साथ भी हुआ. अनिरुद्ध मित्तल नाम के युवक ने ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट में विंडो सीट के लिए अतिरिक्त भुगतान किया. हालांकि, उन्हें जो सीट मिली वो सोशल मीडिया यूजर्स के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है.

I paid extra for a right side window seat because it's supposed to be beautiful when you land into Heathrow.@British_Airways where's my window yo? pic.twitter.com/2EBYlweAfW — Anirudh Mittal (@dhumchikdish) February 5, 2023

अनिरुद्ध मित्तल ने ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में मिली "विंडो" सीट की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है. वास्तव में उनकी सीट में खिड़की ही नहीं थी. मूल रूप से, यह एक खिड़की रहित "खिड़की" सीट थी. लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरते समय नज़ारा देखने के लिए अतिरिक्त पैसे देने के बाद भी उनके साथ जब ऐसा हुआ तो वे चकरा गए.

उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में कैप्शन लिखा, "मैंने दाईं ओर की विंडो सीट के लिए अतिरिक्त भुगतान किया था क्योंकि जब आप हीथ्रो में लैंड करते हैं तो नजारा बेहद खूबसूरत होता है.. @British_Airways मेरी विंडो कहां है?"

कहने की जरूरत नहीं है कि यह पोस्ट ऑनलाइन वायरल हो गई और ट्विटर यूजर्स हंस पड़े. कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी गजब की प्रतिक्रियाएं दीं और अन्य लोगों ने अपने-अपने अनुभव शेयर किए.

I feel you so much pic.twitter.com/jphmE5LBQm — Apurva Chandwadkar (@Appppppurva) February 6, 2023

This happened to me too and I was left wondering @malindoair pic.twitter.com/3YUFLO87jh — Snehanshu Mitra (@snehanshu_mitra) February 6, 2023

Brits and their old habits of stealing — Pritam Vidrohi (@weedruhi) February 6, 2023

Windows is loading — Sameer (@Sameer097897041) February 6, 2023

एक यूजर ने कमेंट किया, "विंडोज लोड हो रहा है."

