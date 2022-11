घोड़े की गाड़ी पर नमक बेचने वाला शख्स इंटरनेट पर हुआ वायरल, जमकर वाहवाही कर रहे लोग

Paytm QR Code for payments: भारत की बड़ी फिनटेक कंपनियों में से एक पेटीएम (Paytm) ने नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट में अचानक तेजी देखी, और तब से देश में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए फंडामेंटल है. फिनटेक कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में लाखों छोटे और मध्यम व्यवसायों को सशक्त बनाया है. कई छोटे दुकानदार अपने दुकानों पर डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन देने लगे हैं. इतना ही नहीं, सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी वाले लोग भी डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन देने लगे हैं. कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो में देखने को मिला, जब घोड़े की गाड़ी पर रॉक सॉल्ट बेचने वाले ने अपने ठेले पर डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन रखा है.

सड़क किनारे नमक बेचने वाला हुआ वायरल

यह दर्शाता है कि कैसे एक शख्स जो एक गाड़ी पर सेंधा नमक बेचता है वह डिजिटल भुगतान के लिए ग्राहकों को ऑप्शन दे रहा है. इस ट्वीट को आदित्य नाम के यूजर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर शेयर किया है. ट्विटर पर शेयर किए गए पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'मैं भारत को लेकर क्यों हैरान हूं? क्योंकि घोड़े की गाड़ी पर दुकानदार सेंधा नमक बेच रहा है लेकिन फिर भी क्यूआर कोड के साथ डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर रहा है. @Paytm को बनाने वाले @vijayshekhar को धन्यवाद.' इन फोटोज में एक शख्स को घोड़े की गाड़ी पर सेंधा नमक बेचते हुए देखा जा सकता है.

Why am I bullish on India?

Because you can sell rock salt on a horse cart but still collect payments digitally with a QR code.

Thanks @vijayshekhar for building @Paytm. pic.twitter.com/UaQuZ3t5mB

— Aditya (@AdityaVSC) November 20, 2022