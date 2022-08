टोल मांगने पर बूथ पर खड़ी महिला को शख्स ने मारा थप्पड़, CCTV फुटेज हुआ वायरल

Toll Booth Video: मध्य प्रदेश की एक घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. सीसीटीवी फुटेज में, एक व्यक्ति ने शनिवार को टोल की एक महिला कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया, जब उसने बिना टैक्स चुकाए उसे जाने देने से इनकार कर दिया. घटना राजगढ़-भोपाल मार्ग पर कचनारिया टोल प्लाजा पर हुई. शख्स को गुस्से में टोल बूथ काउंटर की ओर जाते देखा जा सकता है, वह महिला से झगड़ा करने लगता है और महिला के मुंह पर थप्पड़ मार देता है, लेकिन महिला विचलित नहीं हुई. वह अपना जूता उठाती है और जवाबी कार्रवाई में उस आदमी को मार देती है. इसी दौरान आसपास के लोगों ने पुरुष और महिला के बीच हुए विवाद को रोकने की कोशिश की.

टोल पर शख्स ने की महिला संग बदतमीजी

मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजकुमार गुर्जर नाम का व्यक्ति अपना वाहन बिना FASTag के चला रहा था, जो एक ऑनलाइन वॉलेट से स्वचालित रूप से टोल शुल्क काट लेता है. उस व्यक्ति ने दावा किया कि वह एक स्थानीय है और इसलिए उसे टोल शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जानी चाहिए. लेकिन उसके पास यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था. टोल बूथ कर्मचारी अनुरांधा डांगी ने कहा, 'उसने कहा कि वह एक स्थानीय था. मैंने कहा लेकिन मैं आपको नहीं जानती. फिर मैंने जाकर सुपरवाइजर को सूचित किया. सुपरवाइजर ने पूछा कि क्या तुम उसे जानती हो. मैंने कहा नहीं, और फिर वह व्यक्ति अपने वाहन से बाहर निकल गया, मेरे साथ गाली-गलौज की और मुझे मारा.'

A man slapped a woman employee of a toll both in Rajgarh after she refused to let him go without paying the tax. The man is seen angrily walking towards the employee and then slapping her across the face, The woman hits him back with her footwear @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/hmK0ghdImX

