कपड़ों की दुकान में लगे पुतलों की जगह यहां यूज की जा रही असली लड़कियां, कस्टमर्स के उड़े होश

Mannequins In Clothes Shops: चीन की एक रिटेल चेन ने हाल ही में अपनी दुकानों में पुराने मैनिकिंस (मॉडल) की जगह असली महिलाओं को ट्रेडमिल पर चलवाकर कपड़े दिखलाने की नई तकनीक अपनाई है. इस अनोखे प्रयोग का उद्देश्य यह दिखाना है कि कपड़ों में चलते वक्त एक असली शरीर पर कैसे फिट होते हैं. इन महिलाओं को ट्रेडमिल पर चलते हुए कपड़े पहनकर प्रस्तुत किया जाता है ताकि ग्राहक देख सकें कि ये कपड़े किस तरह से हिलते-डुलते हैं और शरीर पर कैसे फिट बैठते हैं.

चीन की रिटेल चेन में दिखा ऐसा

इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें मॉडल्स को नए फैशन में ढ़लते हुए दिखाया गया है. वीडियो में दिखाया गया है कि ये मॉडल्स डिजाइनर स्टोर ITIB के बाहर एक ट्रेडमिल पर चल रहे हैं, ये बिल्कुल मैनिकिंस की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, हालांकि, ये जिंदा महिलाएं हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, "चीन की एक रिटेल चेन ने पारंपरिक मैनिकिंस को हटाकर असली महिलाओं को ट्रेडमिल पर चलवाकर कपड़े पहनने के लिए रखा है. उनका मानना है कि इससे ग्राहकों को यह समझने में मदद मिलती है कि कपड़े एक असली इंसान पर कैसे फिट होते हैं और चलते वक्त कैसे दिखते हैं."

