Massive Fireball: अंधेरी रात में आसमान में दिखा 'आग का गोला', घबराए लोग; जानिए इसके पीछे का राज

Massive Fireball Seen In The Night Sky: अमेरिका के आसमान में रात को अद्भुत नजारा दिखा. दरअसल यहां एक बड़ा आग का गोला (Massive Fireball) अंधेरी रात में आसमान में दिखाई दिया, जिससे कुछ लोग रोमांच से भर गए तो कुछ घबरा भी गए कि अचानक ये क्या हो गया? बता दें कि इस घटना का वीडियो अमेरिकी उल्का सोसायटी (American Meteor Society) ने शेयर किया और कहा कि उसे विशाल आग के गोले (Massive Fireball) की लगभग 150 रिपोर्ट्स मिलीं. शुरुआत में पता चला कि आग का ये गोला इंडियाना और विस्कॉन्सिन में ही देखा गया लेकिन, बाद में इसकी रिपोर्ट कई अन्य राज्यों से भी मिली. आसमान में विशाल आग का गोल दिखाई देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इन जगहों पर दिखा आग का गोला

न्यूज़वीक में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, एएमएस के फायरबॉल रिपोर्ट कॉर्डिनेटर रॉबर्ट लुंसफोर्ड ने बताया कि आग का गोला आसमान में 4 से 5 सेकंड तक दिखाई दिया. आग का गोला उत्तर-पूर्व की दिशा में जा रहा था. एएमएस के मुताबिक, आग का गोला इंडियाना शहर के वातावरण (Atmosphere) में प्रवेश कर गया और यह बर्लिंगटन (Burlington) के क्षेत्र के ऊपर बिखर गया. हालांकि बाद में जांच में पाया गया कि विशाल आग का गोला इंडियाना के अलावा, अलबामा, विस्कॉन्सिन, ओहियो, मिसूरी, केंटकी समते कई अन्य जगहों पर भी दिखाई दिया. उल्का पिंड के धरती के वातावरण में प्रवेश करने के कारण ऐसा हुआ.

चश्मदीदों ने बताया आसमान में क्या दिखा?

अमेरिकी उल्का सोसायटी (AMS) से बात करते हुए ओहियो के एक शख्स ने बताया कि उसने अपनी जिंदगी में आजतक आग के गोले कई बार देखे लेकिन, यह अब तक का सबसे बड़ा आग का गोला था. एक अन्य चश्मदीद ने कहा कि जो भी मैंने देखा उसपर मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है. यह बहुत ही रोमांचक और अद्भुत था.

क्या होता है फायरबॉल?

जान लें कि आसमान में आग का गोला दिखने की घटना तब होती है जब कोई उल्का पिंड धरती के वातावरण में प्रवेश करता है. पृथ्वी के वातावरण में आते ही उसमें आग लग जाती है और अधिकतर बार यह धरती की सतह पर पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है. जब कोई साइज में बड़ा उल्का पिंड धरती के वातावरण में प्रवेश करता है तो वह और ज्यादा चमकदार दिखता है, इसे फायरबॉल कहा जाता है.

