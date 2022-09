Matrimonial Ad: दुल्हन ने अखबार में दिया विज्ञापन, दूल्हा अगर 'सॉफ्टवेयर इंजीनियर' है तो कॉल न करें; रखी ऐसी गजब डिमांड

Matrimonial Ad Goes Viral: डिजिटलाइजेशन ने लोगों के जीवन साथी की तलाश करने के तरीके को बदल दिया है. जब भी लोग अपने लिए पार्टनर खोजते हैं तो वह अपनी पूरी डिमांड बता देते हैं कि आखिर उनके लिए कैसा लड़का या लड़की खोजना है. हालांकि, अभी भी कुछ लोग अखबारों में पुराने जमाने की तरह वैवाहिक विज्ञापन देते हैं. सोशल मीडिया पर एक पेपर कटिंग वायरल हो रही है, जिसमें अजीबोगरीब कंटेंट लिखा हुआ है. जैसे ही लोगों ने इसे देखा तो सभी के होश ही उड़ गए. एक महिला ने अखबार में अपने लाइफपार्टनर को खोजने के लिए गजब डिमांड रखी. दूल्हे के लिए लिखा गया एडवरटीजमेंट ट्विटर पर वायरल हो गया.

विज्ञापन में दूल्हे के लिए दुल्हन ने लिखवाया ऐसा

जैसा कि हम विज्ञापन में लिखा हुआ देख सकते हैं कि दूल्हा चाहिए, हिंदू पिल्लई एनवी, दूल्हे को आईएएस या आईपीएस होना चाहिए. या फिर वर्किंग डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट हो; बिजनेसमैन या फिर व्यवसायी होना चाहिए. इन जरूरतों के अलावा, विज्ञापन के आखिर में एक विशेष निर्देश भी है जिसमें लिखा है, 'सॉफ्टवेयर इंजीनियर कृपया कॉल न करें.' सिर्फ इस लाइन ने लोगों को हैरानी में डाल दिया. ट्विटर पर अखबार के इस कटिंग को @Iamsamirarora नाम के अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा, 'आईटी का भविष्य इतना अच्छा नहीं लगता.' यानी अब कुछ महिलाएं आईटी वाले लड़कों को पसंद नहीं कर रहीं.

