समुद्र तट पर आपस में टकराए दो हेलिकॉप्टर..उड़ गए परखच्चे, खौफनाक वीडियो आया सामने

Midair Collision on Sea Beach: समुद्र के तट पर होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के क्रम में एक और दर्दनाक हादसा ऑस्ट्रेलिया से सामने आया है जहां दो हेलिकॉप्टर की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई है. यह हादसा तब हुआ जब ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड में हवा में ही दो हेलिकॉप्टर्स की आपस में टक्कर हो गई. इस दौरान वहां नीचे काफी लोग मौजूद थे और वे सब इधर-उधर भागने लगे.

समुद्र के व्यस्त बीच पर हादसा

दरअसल, यह घटना ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड स्थित एक समुद्री बीच की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना एक मरीन थीम पार्क के पास हुई, जब दो हेलिकॉप्टर आपस में टकरा गए. हैरानी की बात यह है कि उस समय पार्क में काफी लोग थे. बताया जा रहा है कि एक हेलिकॉप्टर पर थीम पार्क का लोगो लगा हुआ था. एक नीचे उतर रहा था जबकि एक नीचे आ रहा था.

मृतकों में एक हेलिकॉप्टर का पायलट

इसी बीच दोनों आपस में टकरा गए. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और तीन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद पुलिस और मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया गया. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है. मृतकों में नष्ट हुए हेलिकॉप्टर का पायलट और तीन लोग शामिल हैं.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में एक हेलिकॉप्टर पूरी तरह क्रैश हो गया. जबकि दूसरा हेलिकॉप्टर रेत के बीच उतारने में कामयाब रहा जिससे उस हेलिकॉप्टर के किसी यात्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई है. घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो देखकर घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है.

Two helicopters collided in #Australia.

According to preliminary data, 4 people died and 13 were injured.

TELEGRAM: https://t.co/Uw6hADCvaz

INSTAGRAM: https://t.co/nKW8sWspvi pic.twitter.com/NNw2fOBsya

— BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) January 2, 2023