Money Heist की अभिनेत्री हुईं भगवान गणेश की भक्त! लोग बोले- भारतीय संस्कृति पर गर्व

Money Heist actress with Lord Ganesha: भारतीय संस्कृति की दुनिया दीवानी है और हिंदू देवी-देवताओं के भक्त दुनियाभर में हैं. इसकी बानगी तब देखने को मिली जब नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो मनी हाइस्ट (Money Heist) की अभिनेत्री एस्टर एसेबो (Esther Acebo) के घर में भगवान गणेश की पेंटिंग देखने को मिली. इसके बाद फोटो सोशल मीडिया पर धमाका मच गया. एस्टर के घर की दीवार पर गणेश भगवान की फोटो देखने के बाद भारतीयों को गर्व महसूस हो रहा है. भारत के लोग इस फोटो को देखकर काफी खुश हैं.

एस्टर एसेबो ने मनी हाइस्ट में मॉनिका का किरदार निभाया था. इस फोटो में वह अपने लिए चाय या कॉफी बना रही थीं, तभी उनकी दीवार पर भगवान गणेश की फोटो देखने को मिली. इस फोटो के सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि यह भारतीयों के लिए गर्व का मोमेंट है. इस फोटो के सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि एस्टर एसेबो भगवान गणेश की भक्त हैं. बता दें कि नेटफ्लिक्स के शो मनी हाइस्ट में मॉनिका का किरदार निभाने के बाद एस्टर को दुनियाभर में काफी पॉपुलैरिटी मिली है. उनके किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया है.

Proud moment for India

Spanish actress to international fame for her role as Mnica Gaztambide aka in the hit series who is proudly displaying vedic pictures of lord at her home in one of her video pic.twitter.com/i3HAq92iri

(@the_wings_2002) January 5, 2022