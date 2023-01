Monkey Cap: मंकी कैप की ऑनलाइन कीमत देखकर चौंके लोग, इतने में तो एक बाइक आ जाएगी!

Monkey Cap Online Sale: ऑनलाइन खरीदने की होड़ में कई बार सामान की कीमतें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं लेकिन ऐसा भी देखा जाता है जब किसी ऐसे सामान की कीमत ज्यादा लगा दी जाती है जिसके बारे में लोगों को अंदाजा नहीं होता है. इसी कड़ी में ठंडी में पहने जाने वाले ऐसे सामान की कीमत ज्यादा लगा दी गई है जिसके बार में सुनकर यूजर भड़के हुए हैं.

कीमत देखकर यकीन नहीं

दरअसल, मंकी टोपी की ऑनलाइन कीमत देखकर लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लक्जरी ब्रांड डोल्से एंड गब्बाना की वेबसाइट पर डिस्काउंट के बाद एक मंकी कैप की कीमत 31990 रुपए है. हैरानी की बात ये है कि इसकी असली कीमत 40,000 रुपए बताई गई है. इतना ही नहीं इसका नाम भी बदल दिया गया है.

वेबसाइट पर मास्क कैप नाम

रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका नाम वेबसाइट पर मास्क कैप रखा गया है. ये देखने में बिलकुल वैसी ही लग रही है जो घरों में मंकी कैप के नाम से जानी जाती है. इस कैप को आज भी लोग पहने हुए दिख जाते हैं. कई टीवी सीरियल के किरदार भी इसे पहने हुए नजर आते हैं. तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बाबूजी अक्सर यही कैप पहने हुए दिखाई देते हैं.

कीमत देखकर लोग भड़क गए

एक यूजर ने इसको ट्विटर पर शेयर किया है. जैसे ही इसकी कीमत लोगों को समझ आई लोग भड़क गए. एक यूजर ने लिखा कि बचपन में मफलर से अपना मुंह, कान, सिर ढकने के लिए दिक्कत होती थी लेकिन बुजुर्ग इस एक कैप के जरिए सब एक साथ कर लेते थे. एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह टोपी पापा-दादाओं की फैशन सिंबल थी. एक यूजर ने लिखा कि इतने पैसों में एक सेकंड हैंड बाइक मिल जाएगी.

