Comedy Video: मछली पकड़ने के लिए दौड़ा शख्स, फिर हुआ कुछ ऐसा कि सभी का हंसते-हंसते हुआ बुरा हाल!

Laugh Out Loud: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है. वैसे तो इंटरनेट पर कई वीडियोज दिख जाएंगे जिन्हें देखकर आपकी हंसी (Laughter) रुक नहीं पाएगी. लेकिन इस वीडियो ने तो करोड़ों लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. महज 7 सेकेंड का वीडियो (Viral Video) आपके दिन की शुरुआत को बेहतरीन करने के लिए काफी है. इस वीडियो को लोग बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं. लोगों के मजेदार रिएक्शन भी खूब वायरल हो रहे हैं.

हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

इस वीडियो में एक शख्स अपने हाथ में फिशिंग रॉड (Fishing Rod) को पकड़े हुए मछली का शिकार करने के लिए तैयार है. लेकिन जैसे ही शख्स मछली पकड़ने के लिए दौड़ लगाता है, उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि उसकी गजब की बेइज्जती (Insult) हो जाती है. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Trending Video) को जरूर देखें...

Trying to fish the best crypto coins

pic.twitter.com/Urxao2BESR

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 27, 2022