स्कूल में अगर हो जाए ये प्रॉब्लम तो बच्चों को क्या करना चाहिए? मां ने बेटे को सिखाई ऐसी चीज

US Mom Teaches Son: पांच साल के बच्चे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो में मां अपने बेटे को निर्देश दे रही है कि अगर स्कूल में शूटिंग होती है तो उसे क्या करना चाहिए. वीडियो को शुरुआत में टिकटॉक पर शेयर किया गया था जहां इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं. बाद में इसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया गया. ओक्लाहोमा में दो बच्चों की 22 वर्षीय मां केसी वाल्टन (Cassie Walton) ने अपने बेटे वेस्टन के साथ एक स्कूल शूटिंग ड्रिल खेली. आप पृष्ठभूमि में मां के निर्देशों को सुन सकते हैं और छोटा लड़का ध्यान से उसका पालन कर रहा है. ऐसी किसी भी अप्रिय घटना से खुद को बचाने के लिए उसके पास बुलेटप्रूफ स्पाइडर-मैन बैकपैक है.

मां ने बेटे को सिखाई ऐसी चीज

मां लड़के को निर्देश देती है कि अगर स्कूल में कोई गोलीबारी हो रही है तो वह अपने आप को बैकपैक के साथ छिपाएं और अपनी सुरक्षा करें. वह उन चीजों का भी उल्लेख करती है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए यदि वह कभी भी इसी तरह की स्थिति का सामना करता है. सीबीएस न्यूज से बात करते हुए केसी वाल्टन ने बताया कि यह पाठ उनके बेटे के लिए क्यों महत्वपूर्ण था. उसने कहा, 'जब भी मैं वीडियो फिल्मा रही थी, मैं अपने सभी आंसुओं को पीछे धकेल रही थी, उस सब को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और वह बहुत होशियार है. और उसने सारी जानकारी बहुत अच्छी तरह से ली, और वह ड्रिल से नहीं डरता, वह जानता है कि यह एक गंभीर स्थिति थी.'

Soon it will be back to #school season. As more and more #shootings every single year in the #USA, many American parents feel anxious. A mom from #Oklahoma shared a video on #TikTok, showing her practicing an active #shooter drill with her young son... #Gun pic.twitter.com/06wquQAn92

