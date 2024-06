बॉस का फरमान- जो लेट आएगा उसे 200 रुपये देना पड़ेगा; फिर खुद ही देने पड़ गए इतने रुपये

Mumbai Startup Boss: मुंबई के एक स्टार्टअप कंपनी के मालिक ने सोशल मीडिया पर अपने एक नए नियम के बारे में बताया, जिसको लेकर लोगों की राय अलग-अलग थी. उन्होंने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर बताया कि उन्होंने कंपनी में एक सख्त नियम लागू किया है जिसके तहत अब सभी कर्मचारियों को दफ्तर एक तय समय पर आना होगा. उन्होंने बताया कि पहले कर्मचारी दफ्तर 10 या 11 बजे के आसपास आया करते थे. अब समय पर आने के लिए उन्होंने देर से आने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाने का ऐलान किया.

बॉस ने लेट आने लगाया जुर्माना

मगर, मजेदार बात ये है कि बॉस खुद ही 5 बार लेट आए और एक्स के पोस्ट में लिखा- "मैं इसे खुद ही पांचवीं बार भर रहा हूं." ये बताता है कि वो खुद इस नियम को तोड़ने वाले बन गए. उन्होंने हाल ही में लगाए गए 200 रुपये के जुर्माने का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. जुर्माना लगाना भले ही कुछ लोगों को बेकार लगे, ये पैसा टीम की पार्टी और घूमने-फिरने जैसे कार्यक्रमों में खर्च किया जाएगा. फाउंडर ने बाद में ट्वीट करके बताया. उनकी ये पोस्ट वायरल हो गई और लोगों ने इस पर खूब रिएक्शन दिए. कुछ लोगों ने उनकी लीडरशीप की तारीफ की, तो कुछ ने ऑफिस के खराब माहौल की बात की.

