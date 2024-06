'अचानक से मैं कैसे हीरो बन जाता हूं?'- लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही नीतीश कुमार पर आए मजेदार Memes

Lok Sabha Chunav 2024 Memes: लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए को बहुमत मिला है. फिलहाल, बीजेपी को बहुमत नहीं मिली, उन्हें अपने सहयोगी पार्टियों संग मिलकर ही सरकार बनाना पड़ेगा. इंडिया गठबंधन ने सत्ता पक्ष के सामने बेहतरीन प्रदर्शन किया. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किंगमेकर की भूमिका में आ चुके हैं और अब सोशल मीडिया पर उनकी काफी चर्चा हो रही है. नीतीश कुमार को लोग पलटू राम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सत्ता में रहने के लिए उन्होंने कई बार गठबंधन का पाला बदला है. इलेक्शन के पहले नीतीश कुमार ने आरएलडी यानी लालू यादव की पार्टी छोड़ी थी, ताकी वह एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना सके.

नीतीश कुमार पर जमकर बन रहे मीम्स

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यू) अगली सरकार में किंगमेकर के रूप में उभरी क्योंकि भाजपा लोकसभा चुनावों में पीछे रह गई. हालांकि नीतीश कुमार अभी एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन वे बार-बार पक्ष बदलने के लिए पलटू राम के रूप में जाने जाते हैं. बिहार में जेडीयू ने 12 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की. नीतीश उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ लाया, लेकिन लोकसभा चुनाव से महीनों पहले भाजपा में चले गए. जबकि सभी की निगाहें नीतीश और उनके अगले राजनीतिक कदम पर होंगी, सोशल मीडिया यूजर्स एक्स पर मजेदार मीम्स लेकर आए.

Nitish babu deserves a Netflix series.

Every episode obviously ends on a cliffhanger about which party he aligns with next. This could be the season finale if he works it out.

— Abhishek Baxi (@baxiabhishek) June 4, 2024