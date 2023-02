मकान मालिक को देने के लिए नहीं थे पैसे, शख्स ने बिजली के खंभे पर लिखा- किडनी ऑन सेल; लोगों के उड़े होश

किडनी बेचने तक की आ गई थी नौबत

एक ट्विटर यूजर ने हाल ही में एक मजेदार पोस्टर शेयर किया जो एक पोल से जुड़ा हुआ देखा गया. इसमें लिखा था, “बाईं किडनी बिक रही है. सुरक्षा जमा राशि के लिए धन की आवश्यकता है, जो मकान मालिक मांग रहे हैं." विज्ञापन ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक मजाक था और विज्ञापनदाता वास्तव में इंदिरानगर, बेंगलुरु में किराए के लिए एक घर की तलाश कर रहा था. पोस्टर में एक क्यूआर कोड भी दिखाया गया है. विज्ञापनदाता के प्रोफाइल तक पहुंचने के लिए स्कैन कर सकते हैं. ट्वीट ने तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की, सोशल मीडिया यूजर्स को कई मजेदार ट्वीट रिएक्शन देखने को मिले.

