बूढ़ी पत्नी के साथ शुरू की कंपनी, 85 साल की उम्र में 'नानाजी' ने पूरा किया अपना सपना; देखें इमोशनल Video

85 Year Old Gujarati Entrepreneur Purchase His First Car: जीवन में कोई भी काम पहली बार किया जाए तो वह पल हमेशा खास होता है, लेकिन यह पता नहीं होता कि वह मौका पहली बार कब आएगा. फिलहाल, लोग अपनी कोशिश में लगे रहते हैं कि एक न एक दिन वह अपना सपना पूरा करे. कुछ लोग बहुत बड़ा सपना देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटे-छोटे सपने देखकर उसे पूरा करने में जुट जाते हैं. कुछ ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने हैं, जब गुजरात के एक बुजुर्ग शख्स ने अपने सपने को सच होते हुए देखा. उन्होंने पत्नी के साथ एक स्टार्टअप कंपनी खोली और जब उसमें उन्हें सफलता मिली तो जिंदगी में पहली बार 85 साल की उम्र में कार खरीदी और अपने सपने को पूरा करते हुए लोगों के सामने अपनी खुशी जाहिर की.

रिटायर्ड होने पर शुरू किया ऐसा बिजनेस

हर किसी के लिए यह एक अच्छा उदाहरण है जो सोचता है कि सपने देखने या लक्ष्य का पीछा करने में बहुत देर हो चुकी है. गुजरात में 'नानाजी' एक नायक के रूप में उभरकर सामने आए. 85 वर्षीय गुजराती उद्यमी ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद कैसे रातोंरात सफलता हासिल की, जिसकी वजह से वह अपनी पहली कार खरीदने में सक्षम हुए. जून 2021 में राधा कृष्ण चौधरी और उनकी पत्नी शकुंतला चौधरी ने आयुर्वेदिक हेयर केयर कंपनी अविमी हर्बल की स्थापना की. राधा कृष्ण चौधरी रिटायर्ड होने के बाद अपनी बेटी के साथ रहने लगे.

पत्नी संग बिजनेस शुरू करके पाई सफलता

चौधरी ने 50 से अधिक वर्षों के कठिन श्रम के बाद आराम से बैठने के बजाय उद्यमियों की बढ़ती आबादी में शामिल होकर अपना स्टार्ट-अप लॉन्च किया. उनकी बेटी के बालों के काफी झड़ने के बाद, उन्हें हेयर केयर कंपनी शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया. राधा कृष्ण चौधरी, जिन्हें नानाजी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बालों के झड़ने में योगदान करने वाले कारकों पर शोध किया और अपने बालों के तेल को विकसित करने के लिए 50 से अधिक जड़ी-बूटियों का मालिकाना मिश्रण तैयार किया.

इंस्टाग्राम पर वीडियो जमकर हुआ वायरल

85 वर्षीय ने अविमी हर्बल के इंस्टाग्राम चैनल पर एक वायरल वीडियो में समझाया, 'मेरी बेटी, जो अब मेरी बिजनेस पार्टनर है, गंभीर रूप से बालों के झड़ने से पीड़ित थी और मुझे इसका इलाज खोजने के लिए कहा. लगभग एक साल तक इस विषय का अध्ययन करने के बाद, मैंने हर्बल तेलों का एक मिश्रण बनाया जिससे मेरी बेटी को बालों का झड़ना कम करने और बालों की बनावट में सुधार करने में मदद मिली.' एक अन्य वीडियो में, उन्होंने बताया कि कैसे उनके व्यवसाय ने रातों-रात सफलता प्राप्त की, जिसके कारण उन्होंने 85 वर्ष की आयु में अपने सपनों की कार खरीदी. उनके वीडियो को इंस्टाग्राम पर 18.5 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है.

