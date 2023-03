OMG! पहली बार इंसान की साइज का दिखा चमगादड़, सो जाता है घर से बाहर ही उल्टा लटककर

चमगादड़ को देखकर लोगों का हिल गया दिमाग

इसे मानव-आकार का कहना एक डरावना हो सकता है. हालांकि, यह एक छोटे कुत्ते की ऊंचाई वाला हो सकता है, लेकिन इसके 5.58 फीट के पंखों का फैलाव कोई मजाक नहीं है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि यह एक शाकाहारी प्राणी है जो मुख्य रूप से फलों पर जीवित रहता है. ट्वीट को पहली बार 2020 में शेयर किया गया था. लोग उस चमगादड़ को देखकर बेहद ही भयभीत हैं. कई लोग जानना चाहते थे कि क्या यह तस्वीर सिर्फ डराने के लिए थी. दूसरों ने कमेंट में उसका पेट नेम 'स्काईपप्पीज' लिखा. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "यह भयानक है. मुझे परवाह नहीं अगर यह शाकाहारी है भी तो."

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

