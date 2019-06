PAK कैप्टन से फैन्स ने मॉल में की बदतमीजी, कहा-'वजन कम करो', देखिए VIDEO

नई दिल्लीः विश्व कप में भारत के साथ शिकस्त मिलने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जगह-जगह गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. भारत से हार के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को फैन्स द्वारा जगह-जगह घेरा जा रहा है और उन्हें शर्मशार किया जा रहा है.

मॉल घूमने गए थे सरफराज

पाकिस्तानी टीम के कैप्टन सरफराज अहमद को एक बार फिर फैन्स ने घेरा है और उनकी बेइज्जती करते हुए एक वीडियो बनाया है. इस वीडियो सरफराज के मॉल घूमने के दौरान बनाया गया है.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वारयल हो रहा है.

वीडियो में फैन ने कहा, 'भाई, भाई आप सुअर की तरह इतने मोटे क्‍यों हो? आप सुअर जैसे मोटे हो कम डाइट लिया करो. जिस दौरान यह वीडियो शूट किया गया है, उस दौरान सरफराज अपने परिवार के साथ मौजूद थे. खास बात यह रही कि फैन्स द्वारा ऐसा व्यवहार किए जाने के बावजूद उन्होंने आपा नहीं खोया और शांति से वहां से चले गए. देखिए VIDEO...

Now this is disgraceful! Two years back you were celebrating and dancing on the roads because of them #ct17 and today you are treating them like this. You may comment on their performance and fitness but this is not the way! #CWC19 #PAKvSA #WeHaveWeWill pic.twitter.com/8Ney8VSlSU

— Faizan Najeeb Danawala (@danawalafaizan) June 21, 2019