Trending Video: पाकिस्तानी मंत्री को देख 'चोर-चोर' चिल्लाने लगे लोग, रेस्टोरेंट में हुई ऐसी गजब बेइज्जती

Ahsan Iqbal Insulted By People: अहसान इकबाल पाकिस्तान के योजना मंत्री (Former Minister for Interior of Pakistan) हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के महासचिव भी हैं. अहसान इकबाल के एक वीडियो ने सोशल मीडिया (Social Media) पर तहलका मचाया हुआ है. रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के मंत्री रेस्टोरेंट (Restaurant) में गए थे जहां उनका सामना एक परिवार से हुआ. दोनों के बीच किसी बात पर बहस हुई और इस बहस का वीडियो अब इंटरनेट (Internet) पर हलचल कर रहा है. अभी तक बहस की वजह का पता नहीं चल पाया है.

चोर-चोर चिल्लाने लगे सदस्य

पाकिस्तान के एक चैनल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मंत्री अहसान इकबाल इस्लामाबाद-लाहौर हाईवे पर स्थित एक रेस्टोरेंट में गए थे. यहां एक परिवार के कुछ सदस्यों से उनकी बहस शुरू हो गई, जिसके बाद परिवार के पांचों सदस्यों ने मंत्री को चोर (Thief) कहना शुरू कर दिया. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

भारी बेइज्जती का करना पड़ा सामना

इस घटना की वजह से अहसान इकबाल को भारी बेइज्जती (Insult) का सामना करना पड़ा. इस मामले में मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि वो परिवार खुद को एलीट क्लास (Elite Class) बता रहा था लेकिन उनकी इस तरह की हरकतों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, कितनी असभ्य हरकतें कर रहे थे. बता दें कि पाकिस्तान की राजनीति (Politics) काफी सुर्खियां बंटोर रही है.

वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो पर कई लोग अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया (Reactions) देते नजर आए. कुछ ने मंत्री का साथ दिया तो कुछ ने परिवार के सदस्यों का. बता दें कि हाल ही में इमरान खान (Imran Khan) ने कहा था कि शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) की सरकार चोर है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है.

