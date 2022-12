जंगल में 'कुंती' के साथ घूमते हुए दिखे पांच पांडव! IAS Officer ने वीडियो शेयर कर लिखी ये बात

Jungle Safari: जंगल सफारी के दौरान किसी जंगली जानवर को देखना बहुत ही रोमांचकारी एक्सपीरियंस होता है. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप जंगल में सफारी करने गए हों और अचानक बाघ दिख जाते तो आप कैसा महसूस करेंगे? सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो छाए रहते हैं. इंटरनेट पर कोई न कोई ऐसा वीडियो जरूर शेयर कर देता है, जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं. हाल ही में टूरिस्ट के एक वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया. जंगल सफारी के दौरान न केवल एक बाघ बल्कि साथ में पांच शावकों को भी देखा गया. आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा (IFS Officer Susanta Nanda) द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो में एक बाघ परिवार को सफारी रोड पार करते हुए देखा गया.

बाघों के पीछे आए शावकों को देखकर चिल्लाने लगे टूरिस्ट

जब बाघिन अपने पांच बच्चों के साथ रोड पार कर रही थी तो सामने मौजूद जंगल सफारी करने आए टूरिस्ट चिल्लाने लगते हैं. बैकग्राउंड में टूरिस्ट उत्साह के साथ बात करते हुए सुनाई दिए. एक महिला को किसी को बैठने के लिए ऑर्डर देते हुए भी सुना जा सकता है. आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्वीट पर लिखा, 'कुंती ने पंच पांडवों के साथ दर्शन दिए. मैं नहीं जानता कि वह महिला किसे तेज आवाज में बैठने का आदेश दे रही थी.' बता दें कि ऑफिसर ने बाघिन को कुंती नाम दिया, जो अपने पांडवों (शावकों) के साथ जंगल में घूम रही है.

देखें वीडियो-

Kunti gave a darshan with panchu Pandavas..

I don’t know whom the lady was commanding to sit down in the loud voice pic.twitter.com/kwkUEILJCZ

