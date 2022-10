Viral Video: नहीं देखा होगा ट्रेन का ऐसा खतरनाक सफर, हजारों यात्रियों को छोड़ अंकल पर टिकी नजर!

Train Travelling: इस वीडियो में एक ट्रेन को पटरी पर चलते हुए तो देखा जा सकता है लेकिन ट्रेन का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है. इसका कारण है ट्रेन में सफर (Travel) कर रही खचाखच यात्रियों की भीड़. इस ट्रेन पर इतने सारे यात्री चढ़े हुए हैं कि सोशल मीडिया यूजर्स दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये वीडियो बांग्लादेश (Bangladesh) का है.

अजब-गजब सफर

इस वीडियो को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि ये हिंदी वाला सफर है या अंग्रेजी वाला सफर है. इतने यात्रियों की भीड़ (Crowd) को देख किसी को भी जोर का झटका जोरों से लगेगा. ट्रेन (Train) की छत से लेकर खिड़कियों तक, हर एक कोने में सिर्फ लोग ही दिखाई दे रहे हैं. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल (Viral) हो रहे इस वीडियो को जरूर देखें...

This is just crazy. pic.twitter.com/EN24A8F48g

— Naila Inayat (@nailainayat) October 6, 2022